Tras un escándalo con graves consecuencias, el Real Madrid pierde a ocho estrellas, entre ellas Fede Valverde y Kylian Mbappé, para el Clásico contra el Barça

En el Real Madrid los ánimos están caldeados desde hace semanas, lo que ha desembocado en la disputa entre Valverde y Tchouameni. Además, se rumorea que el entrenador Álvaro Arbeloa ha perdido el respaldo del vestuario. Se dice que está al borde de la destitución tras una segunda temporada consecutiva sin títulos y que podría ser reemplazado por José Mourinho.

Para mantener sus remotas opciones de título, el Madrid debe ganar el clásico. A once puntos del Barça de Hansi Flick, el equipo blanco afronta el penúltimo partido de la temporada.