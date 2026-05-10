A pesar de haber vuelto recientemente a los entrenamientos con el equipo, el francés no está en la convocatoria de Antonio Rüdiger para el partido del domingo a las 21:00 h, debido a una lesión en el muslo.
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Tras un escándalo con graves consecuencias, el Real Madrid pierde a ocho estrellas, entre ellas Fede Valverde y Kylian Mbappé, para el Clásico contra el Barça
Además de Mbappé, no están en la convocatoria del Real Madrid Dani Ceballos, Dani Carvajal, Rodrygo, Éder Militão, Ferland Mendy, Arda Güler y Fede Valverde. Este último acaparó la atención tras un altercado con Aurélien Tchouameni que le llevó al hospital con una herida abierta y un traumatismo craneoencefálico.
Ambos recibieron una multa de 500 000 euros.
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Real Madrid: ¿Arbeloa se va? ¿Llegará Mourinho?
En el Real Madrid los ánimos están caldeados desde hace semanas, lo que ha desembocado en la disputa entre Valverde y Tchouameni. Además, se rumorea que el entrenador Álvaro Arbeloa ha perdido el respaldo del vestuario. Se dice que está al borde de la destitución tras una segunda temporada consecutiva sin títulos y que podría ser reemplazado por José Mourinho.
Para mantener sus remotas opciones de título, el Madrid debe ganar el clásico. A once puntos del Barça de Hansi Flick, el equipo blanco afronta el penúltimo partido de la temporada.