La situación del FC Bayern München en cuanto a porteros se agrava cada vez más. Tras Manuel Neuer, ahora también el portero suplente Jonas Urbig parece que estará fuera de juego por el momento.
¡Tras Manuel Neuer, otra mala noticia para el FC Bayern! Al parecer, ya se ha confirmado el tiempo de baja de Jonas Urbig
Según la información del diario Bild, el FC Bayern prevé una pausa obligatoria de entre ocho y diez días. El motivo es una lesión en la cabeza que Urbig sufrió el martes durante la victoria por 6-1 en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Atalanta de Bérgamo. Además del partido de la Bundesliga contra el Bayer Leverkusen el sábado (14 de marzo, 15:30 h), es probable que también se pierda el partido de vuelta contra el Atalanta el próximo miércoles (18 de marzo, 21:00 h), según se ha informado.
Urbig tuvo que abandonar el campo poco antes del pitido final, tras el 6-1 en contra, ayudado por dos miembros del cuerpo técnico. Antes, el jugador de 22 años había chocado violentamente con Nikola Krstovic, del Atalanta, antes de que Mario Pasalic marcara el último gol del partido. El presidente del Bayern, Jan-Christian Dreesen, dio la mala noticia tras el partido: «Jonas está en el hospital, lo más probable es que haya sufrido una conmoción cerebral». El director deportivo, Max Eberl, también comentó que Urbig estaba «un poco aturdido» y que «ahora, por supuesto, tiene un fuerte dolor de cabeza».
Sven Ulreich, a punto de volver a la portería del Bayern tras año y medio
Dado que Neuer también estará fuera varias semanas debido a una rotura fibrilar en la pantorrilla, Sven Ulreich defenderá la portería del Bayern por primera vez esta temporada contra el Leverkusen. El jugador de 37 años no jugaba desde hacía año y medio, desde la victoria por 5-0 en la Bundesliga contra el Werder Bremen el 21 de septiembre de 2024.
Tuvo que ausentarse durante gran parte de la temporada pasada por motivos personales. En agosto de 2025 reveló el triste motivo: su hijo Len había fallecido «tras una larga y grave enfermedad».
Aunque Ulreich es nominalmente el tercer portero de la plantilla del Bayern, aporta mucha experiencia al más alto nivel y siempre ha estado ahí cuando Neuer ha fallado. Así, en la temporada 2017/18 disputó 29 partidos de la Bundesliga y participó en la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones.
Jonas Urbig: Estadísticas de la temporada 2025/26
Juegos 12 Goles en contra 12 Partidos sin encajar goles 4