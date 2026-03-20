Tras las críticas públicas: el HSV excluye al delantero de la convocatoria para el partido contra el BVB

El entrenador del HSV había declarado el jueves que todo jugador tiene derecho a expresar su opinión. Sin embargo, hacerlas públicas de esta manera no es la forma correcta de actuar y no es compatible con las normas y la postura del club.

Afirmó haber mantenido con Glatzel «una conversación abierta y clarificadora». Polzin confirmó además que la iniciativa de Glatzel también se había convertido en un tema «un nivel más arriba» dentro del club. En general, se habían dicho «palabras claras».