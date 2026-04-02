Tras la expulsión decisiva... Bastoni recuerda el fichaje de Suárez por el Barcelona

El diario «Mundo Deportivo» ha reconstruido los entresijos del fichaje de Suárez, cuyos acontecimientos comenzaron el martes 24 de junio de 2014, cuando la selección de Uruguay se enfrentaba a Italia en el Mundial de Brasil.

Poco antes del final del partido, el delantero uruguayo chocó con el defensa italiano Chiellini y le mordió.

El escándalo que siguió fue tan grave que la FIFA sancionó rápidamente a Suárez con nueve partidos de suspensión, además de prohibirle participar en cualquier actividad relacionada con el fútbol durante cuatro meses.

Apenas tres días después, los mismos medios de comunicación de Madrid, que llevaban meses promocionando el fichaje de Suárez de Anfield al Bernabéu, justificaron la cancelación del acuerdo alegando la operación de menisco de su rodilla derecha, a la que se sometió el uruguayo el 22 de mayo y que no le impidió, por ejemplo, de participar en el Mundial un mes después.

Para entonces, el Barcelona ya había realizado intensos esfuerzos para fichar a Luis Suárez, jugador del Liverpool, que compartió el Premio Bota de Oro con Cristiano Ronaldo en la temporada 2013-2014 gracias a sus 31 goles, y que había marcado 83 goles en 133 partidos con los Reds entre 2011 y 2014.

Ni la mordida ni la sanción cambiaron el plan: el Barcelona decidió esperar a Luis Suárez, y así se lo dejaron claro, a diferencia del Real Madrid.

En febrero de 2024, el propio jugador recordó aquella sorpresa en Miami durante el programa «La Mesa», y el delantero uruguayo explicó: «Antes del Mundial de 2014, el Real Madrid quería ficharme, y todo iba bien. Estaban pensando en vender a Karim Benzema al Arsenal; todo estaba hecho».

Su imagen de «chico malo» entre la afición británica cambió rápidamente la postura del Liverpool, que renovó el contrato de su estrella en diciembre de 2013 hasta 2018 y que pedía extraoficialmente más de 100 millones de euros antes del verano de 2014, cuando se enteró del interés del Real Madrid.