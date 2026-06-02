El Arsenal perdió la final de la Liga de Campeones de 2026 ante el PSG en Budapest tras caer en los penaltis después de un 1-1 en la prórroga. Kai Havertz abrió el marcador en el minuto seis, pero los campeones de la liga inglesa cedieron la posesión y se replegaron.

En el programa Rothen S’enflamme deRMC Sport, Dugarry criticó con dureza su actitud defensiva: «Vimos despejes, un Arsenal que intentaba sistemáticamente perder tiempo. Era sencillamente insoportable, intolerable. Lo peor es que casi dieron la impresión de que, haciendo muy poco, se puede ganar la Liga de Campeones».