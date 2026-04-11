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Tras el partido de Rabat: Santos se niega a celebrar antes de tiempo y Al-Shabani explica las razones de la derrota

FAR Rabat vs RSB Berkane
FAR Rabat
RSB Berkane
CAF Liga de Campeones
RSB Berkane vs FAR Rabat
A. Santos
M. Chaabani
Botola Pro
Marruecos
Portugal
Túnez

«Un partido especial que refleja el nivel del fútbol marroquí»

A pesar de la cómoda victoria sobre el Nahda Berkane, el portugués Alexandre Santos, entrenador del Real Ejército, rechazó considerar el resultado como un paso decisivo hacia la final de la Liga de Campeones de África y recordó que el pase a la final se definirá en la vuelta.

El Real Ejército venció 2-0 a Nahda Berkane el sábado en la ida de semifinales.

El técnico destacó el nivel del fútbol marroquí y elogió el ambiente creado por la afición.

Elogió el rendimiento de su equipo, que consiguió una ventaja importante ante un rival con gran experiencia y potencial.

  • A mitad de camino

    El entrenador de los «Soldados» afirmó que ya superaron el primer obstáculo, pero advirtió que la verdadera prueba será en Berkane. Allí les aguarda un partido difícil contra un rival capaz de darle la vuelta al marcador, y recordó que los dos goles marcados en la ida no garantizan nada en este tipo de encuentros continentales.

    Añadió que mantendrán la concentración y la disciplina, respetarán al adversario y valorarán el respaldo de la afición, clave en el triunfo.

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  • El impacto de las bajas... El Shabani señala las principales causas de la derrota

    El entrenador del Nahda Berkane, el tunecino Mouin Chaabani, admitió su decepción tras el partido. Consideró el resultado injusto y recordó que sus jugadores conocían el estilo del Ejército Real, capaz de aprovechar las ocasiones más mínimas. 

    Reconoció, según varios medios marroquíes, que su equipo buscó el gol y generó ocasiones.

    El técnico señaló que «la eficacia ofensiva brilló por su ausencia en los momentos decisivos».

    “El rendimiento no fue malo en muchos momentos, pese a la buena organización defensiva del rival”.

    Reconoció que las bajas de algunos jugadores clave afectaron el rendimiento del equipo.

    Pese a todo, el técnico aseveró que la eliminatoria sigue abierta y que, en la vuelta, su equipo saldrá con otra mentalidad, corregirá los errores y buscará mejorar el último pase para mantener vivas las opciones de clasificación.

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