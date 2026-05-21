Tras el desastre en el Eintracht de Fráncfort: ¿regreso relámpago de Albert Riera como entrenador de un campeón histórico?

El Razgrad no ha ganado el campeonato esta temporada por primera vez en 14 años, lo que hace probable la dimisión de Per-Mathias Högmo. Aunque el Ludogorets se clasificó para la fase final de la liga, ya ha sufrido dos derrotas y solo suma una victoria en cinco partidos. A principios de mayo se confirmó que el Levski de Sofía sería el nuevo campeón.

El conjunto, propiedad de un empresario búlgaro, se quedó así a un paso de un récord en solitario: nadie había alcanzado antes 15 ligas consecutivas. Solo el Skonto Riga (1991-2004) y el Lincoln Red Imps (2003-2016) igualan esa marca. En Alemania, el Bayern Munich tiene la mejor racha: once títulos entre 2013 y 2023.

Ahora, incluso podría verse obligado a jugar la fase previa de la Conference League. Hasta hace poco competía en la Europa League, pero cayó en los octavos de final ante el Ferencvaros tras ganar la ida. En la Copa de Bulgaria fue eliminado en semifinales por el CSKA de Sofía.