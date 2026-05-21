Según el diario deportivo búlgaro Tema Sport, el Ludogorets Razgrad muestra gran interés en trabajar con el entrenador español.
Traducido por
Tras el desastre en el Eintracht de Fráncfort: ¿regreso relámpago de Albert Riera como entrenador de un campeón histórico?
El Razgrad no ha ganado el campeonato esta temporada por primera vez en 14 años, lo que hace probable la dimisión de Per-Mathias Högmo. Aunque el Ludogorets se clasificó para la fase final de la liga, ya ha sufrido dos derrotas y solo suma una victoria en cinco partidos. A principios de mayo se confirmó que el Levski de Sofía sería el nuevo campeón.
El conjunto, propiedad de un empresario búlgaro, se quedó así a un paso de un récord en solitario: nadie había alcanzado antes 15 ligas consecutivas. Solo el Skonto Riga (1991-2004) y el Lincoln Red Imps (2003-2016) igualan esa marca. En Alemania, el Bayern Munich tiene la mejor racha: once títulos entre 2013 y 2023.
Ahora, incluso podría verse obligado a jugar la fase previa de la Conference League. Hasta hace poco competía en la Europa League, pero cayó en los octavos de final ante el Ferencvaros tras ganar la ida. En la Copa de Bulgaria fue eliminado en semifinales por el CSKA de Sofía.
- Getty Images
Eintracht Fráncfort y Albert Riera: un desastre anunciado
Ahora, Riera debe recuperar al campeón histórico, en plena crisis. El mismo Riera que fracasó en la misma misión con el Eintracht de Fráncfort y que, al final, quedó fuera de toda competición internacional con el SGE. Su breve paso por la ciudad, de solo 14 partidos, estuvo marcado por desavenencias internas y por sus extravagantes ruedas de prensa.
«Le puse en una situación en la que apenas tenía posibilidades de triunfar», declaró el director deportivo del Eintracht, Krösche, al final de la temporada. «Fue un error de cálculo, una decisión equivocada por mi parte», admitió, asumiendo la responsabilidad por la pérdida de la clasificación europea.
Al ficharlo, el directivo ignoró sus propios principios: «Si tienes que cambiar de entrenador durante la temporada, no traigas a uno que no conozca la liga ni tenga experiencia». ¿Por qué lo hizo? «Tenía la sensación y la convicción. Siempre actúo por convicción. Era tan fuerte que ignoré el principio de la prudencia».
Mientras Riera parece listo para un nuevo reto, el Eintracht ya está en la recta final de su búsqueda. Los favoritos son Matthias Jaissle, con contrato hasta 2027 en el Al Ahly saudí, y Adi Hütter. El austriaco, que ya dirigió al Eintracht entre 2018 y 2021, está libre tras dimitir en el AS Mónaco en octubre pasado.