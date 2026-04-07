Tras el desastre del Mundial... ¿Se desvanecen los sueños europeos de Italia?

A medida que continúan los alunizajes, cobra relevancia la famosa frase del ingeniero aeronáutico Edward Murphy Jr.: «Si hay posibilidad de que algo salga mal, saldrá mal», se convierte en una descripción acertada de la situación actual del fútbol italiano. La tercera ausencia consecutiva en el Mundial de 2026 supone un duro golpe para un sistema que requiere reformas integrales, tanto a nivel técnico como de infraestructuras.

Italia, junto con Turquía, acogerá la Eurocopa 2032, lo que supone una oportunidad de oro para poner en marcha proyectos de desarrollo de infraestructuras que tienen sus raíces en las «noches mágicas» del Mundial de 1990, según informa el diario español «AS».

Sin embargo, por el contrario, los turcos han mejorado notablemente sus instalaciones, desde el estadio Vodafone Park en Beşiktaş, pasando por el Ali Sami Yen en Galatasaray, hasta el Yeni Hatay en Antakya, entre otros. Mientras tanto, el futuro de los estadios italianos sigue sin estar claro, ya que parece que el Allianz de Turín, feudo de la Juventus, es el único capaz de cumplir con los estándares actuales.

Por otra parte, solo la Juventus cuenta con su propio estadio, junto con el Udinese (estadio Blu Energy), el Atalanta (estadio New Balance Arena) y el Sassuolo (estadio Mapei). En cuanto al Milan y el Inter, ambos han anunciado planes para construir un nuevo estadio San Siro. Por su parte, la Roma ha revelado un proyecto de estadio en Pietralata, y la Lazio en Flaminio. El Cagliari está logrando algunos avances, pero todos estos proyectos siguen sobre el papel y en fase de diseño, y ninguno de ellos ha comenzado aún.

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