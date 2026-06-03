Álvaro Arbeloa busca con urgencia un nuevo reto como entrenador tras dejar el RealMadrid. El español de 43 años, que asumió el primer equipo en enero, se ofreció al Bayer Leverkusen sin éxito.
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Tras dejar el Real Madrid, Álvaro Arbeloa se ofreció para jugar en Alemania, pero su petición fue rechazada
Según Sport Bild, Arbeloa contactó con el Leverkusen a través de su agente. El club, que busca reemplazar a Kasper Hjulmand, le respondió con un mensaje claro. El club lo valoró tras seguirlo en su etapa como técnico de la cantera del Real Madrid, pero considera que aún no está preparado para devolver al equipo a la cima de inmediato.
Es un golpe duro para quien quería demostrar su valía en el máximo nivel. Arbeloa asumió el banquillo del Real Madrid en enero, tras la sorpresiva salida de Xabi Alonso. Al final, la decisión no funcionó: el equipo quedó segundo y cayó en cuartos de la Champions ante el Bayern.
Poco antes del final de la temporada se confirmó que Árbeloa no seguiría como entrenador; José Mourinho le reemplazará.
- La búsqueda de un nuevo entrenador por parte del Leverkusen se complica: Iraola elige Liverpool, Milan apunta a Glasner y Filipe Luis fichará probablemente por Mónaco.