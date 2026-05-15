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Tras abandonar el golf, el fondo soberano saudí PIF firma un megacontrato de patrocinio en el fútbol

World Cup

El fondo soberano de Arabia Saudí, PIF, ha firmado un acuerdo con la FIFA y será patrocinador del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio.

La FIFA ha anunciado que varias filiales del fondo, entre ellas Savvy Games Group y Qiddiya City, participan en el acuerdo.

  • «El PIF sigue ampliando su presencia global en el ámbito deportivo, y el fútbol ocupa un lugar central en este crecimiento», afirmó Mohamed AlSayyad, representante del PIF. El fondo ahora pertenece a la tercera categoría de socios de la FIFA. En la primera están adidas, Coca-Cola, Visa y, desde 2024, la petrolera saudí Aramco. La segunda incluye empresas de los tres países anfitriones del Mundial.


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  • PIF se retira de la polémica serie de golf LIV Tour

    El fondo soberano de Arabia Saudí ha anunciado su salida del LIV Tour, la liga de golf que desafió al PGA Tour. El apoyo financiero, valorado en miles de millones, se mantendrá solo hasta el final de esta temporada. Según el fondo, las inversiones que LIV requiere a largo plazo no encajan con su actual estrategia de inversión.

    Arabia Saudí ha invertido fuerte en fútbol, Fórmula 1, boxeo, tenis, esports y golf, y el año pasado fue elegida para organizar el Mundial de Fútbol de 2034.