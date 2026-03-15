Tras 26 temporadas en la Serie A, la Triestina vuelve ahora a la liga amateur con seis jornadas de antelación: los 23 puntos de penalización le han resultado fatales

Historia, tradición y varias temporadas en la élite del fútbol italiano: en Trieste, sin embargo, desde hace muchos años se respira un ambiente diferente y una situación tensa que ha culminado hoy en lo que supone el punto más bajo para la Triestina: el descenso a la liga amateur con seis jornadas de antelación, tras nueve años consecutivos en la Serie C.

Veintiséis años en la Serie A entre 1929-30 y 1957-58 para la Triestina, que a mediados del siglo XX logró imponerse como uno de los equipos más laureados del fútbol italiano. Un recuerdo lejano para los aficionados friulanos de toda la vida que hoy, en el Nereo Rocco, han tenido que aceptar la realidad. Una temporada muy complicada y anunciada por los 23 puntos de penalización obtenidos a caballo entre 2025 y 2026.