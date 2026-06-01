Getty Images Sport
Traducido por
«Tranquilo»: la estrella del Liverpool, Jeremie Frimpong, explica sus efusivas celebraciones tras ver cómo el Arsenal perdía la final de la Liga de Campeones contra el PSG en los penaltis
Desilusión en Budapest para los Gunners
El sueño europeo del Arsenal se tornó pesadilla en Budapest. Kai Havertz adelantó a los Gunners en el 6’, pero Ousmane Dembélé empató. El partido acabó 1-1 tras la prórroga y se decidió en los penaltis.
Eberechi Eze ya había fallado su lanzamiento anteriormente en la tanda, antes de que el fallo de Gabriel sellara su destino. El resultado permitió al PSG revalidar su título europeo, un año después de su victoria sobre el Inter, mientras que la larga búsqueda del Arsenal por su primer título de la Liga de Campeones continúa a pesar de su éxito en la liga nacional.
La celebración viral de Frimpong, explicada
El mundo del fútbol se sorprendió al ver vídeos de Frimpong, jugador del Liverpool, celebrando con entusiasmo el fallo de Arsenal en un penalti.
Sin embargo, el exjugador del Bayer Leverkusen aclaró que solo celebraba una apuesta ganada con un amigo y no tenía nada contra el equipo de Mikel Arteta. En Instagram publicó: «[dos emojis riendo] Tranquilos, mi amigo y yo hicimos una apuesta y gané, y por eso estaba contento [emoji encogiéndose de hombros]».
El Chelsea se suma a las burlas en las redes sociales
Frimpong no fue el único que celebró el resultado. El Chelsea, rival londinense del Arsenal, publicó en su Instagram oficial: «Visita la Casa de los Trofeos de Londres. Reserva tu tour por Stamford Bridge en nuestro enlace».
Minutos después, el community manager matizó el tono: «¡Quizá merecemos otra tarjeta roja por el último post! Pero, en serio, felicidades al Arsenal por ganar la Premier y su gran campaña en la Champions. ¡Nos vemos la próxima temporada!».
- Getty Images Sport
Homenaje a Arne Slot, que se marcha
En medio de la tormenta en las redes sociales por sus celebraciones, Frimpong se tomó un momento para despedirse del entrenador de su club. Arne Slot fue destituido como técnico del Liverpool pocas horas antes de la final en Budapest, lo que puso fin a su etapa en Anfield. Frimpong le agradeció en redes: «Gracias por todo, entrenador. ¡Te deseo lo mejor para el futuro!».