«Trabajar con Pep Guardiola puede hacerte grande o hundirte»: Rayan Cherki podría convertirse en el nuevo Kevin De Bruyne del Manchester City tras aprender de un entrenador exigente

Cherki, ya considerado un gran talento europeo, ha elevado su disciplina táctica tras fichar por la Premier League. Clichy, exlateral del City y asistente de Thierry Henry en la sub-23 francesa, explica que el jugador de 22 años debió adaptarse a las exigencias del fútbol de élite tras años de brillar en categorías juveniles.

En el Lyon podía omitir tareas defensivas gracias a su enorme talento ofensivo, pero en el City debió asumir todas las fases del juego. «Trabajar con Pep puede hacerte grande o hundirte. Es sencillo: si escuchas y sigues lo que él quiere, con la calidad de Rayan llegarás lejos. Pero si no comprendes lo que pide o no quieres seguir su camino, puedes romper esa relación», afirmó Clichy en su columna de la BBC al hablar del desarrollo del joven.