52' - LOS SPURS SIGUEN LIDERANDO: Xavi Simons

47' - EMPATE DEL ATLÉTICO DE MADRID con un remate de media vuelta de Julián Álvarez, tras una asistencia del exjugador del Atalanta Lookman.

30' - VENTAJA DEL TOTTENHAM: Kolo Muani abre el marcador al rematar de cabeza a puerta vacía en el área tras un centro de Tel.

6' - Gol anulado a Lookman, que marca tras un centro de Simeone, pero el árbitro anula el tanto por fuera de juego del nigeriano tras la confirmación del VAR.



