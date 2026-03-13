Goal.com
En directo
+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Simeone Torino ParmaGetty Images

Traducido por

Torino-Parma, las notas de CM: ¡Simeone y Vlasic, qué pareja! Pellegrino, decisivo

Las puntuaciones del partido adelantado de la jornada 29.

TURÍN

El Torino, tras una primera parte con algunas dificultades, se impuso con autoridad al rival en la segunda y se llevó a casa una victoria más que merecida. Los mejores en el campo fueron Vlasic y Simeona, mientras que desde el banquillo se volvió a ver al Zapata de antaño.

Paleari 6: algunos errores en el gol encajado, por lo demás su actuación fue suficiente.

Coco 6: se muestra sólido en defensa, cerrando bien los espacios y participando también en la salida del balón.

Ismajli 6,5: marca bien a Oristanio, echando también una mano en la banda.

Ebosse 6: en la primera parte tuvo algunos problemas con Pellegrino, mientras que en la segunda parte logró encontrar mejor el ritmo del juego.

(desde el minuto 48 de la segunda parte, Marianucci: s.v.)

Pedersen 6: partido en general aceptable, bien metido en el juego.

Ilkhan 7: marca su primer gol y cuela un partido convincente.

(min. 30' 2.ª parte: Prati 6: buena entrada en el campo, ayuda bien en la fase defensiva.)

Gineitis 6: partido, en general, aceptable; quizá podría haber arriesgado con alguna jugada más elaborada.

Obrador 6,5: juega abierto por la izquierda, aportando mucho en las superposiciones a C. Adams.

Vlasic 7,5: líder en el centro del campo, forma un buen muro en fase de repliegue y se lanza al contraataque vertical con gran velocidad. Siempre muy valioso para el juego del equipo.

(desde el minuto 48 de la segunda parte, Anjorin: s.v.)

Adams 7: partido de gran intensidad. Siempre en el centro de la acción, recupera muchos balones y hace que el equipo se relance bien. Sella su actuación con una asistencia perfecta para el tercer gol.

(min. 17 de la 2ª parte, Zapata 7: por fin un partido convincente del delantero, que muestra toda su fuerza con un gol muy bonito desde lejos.)

Simeone 7,5: siempre peligroso en fase ofensiva, primero abre el marcador y luego realiza una gran jugada en el tercer gol, lo que confirma el excelente estado físico del jugador.

(min. 30 de la segunda parte, Kulenovic 6,5: se incorporó bien al partido y se mostró peligroso a los pocos minutos de salir al campo con un excelente disparo a puerta.)

Entrenador: D'Aversa 7: El Torino gana y convence. Tras una primera parte con altibajos, en la segunda toma el control total del campo y se impone con carácter al rival. Desde el banquillo, D'Aversa saca a un Zapata en gran estado de forma y a un Kulenovic en plena forma.

  • PARMA

    Los visitantes, tras una buena primera parte, se vinieron abajo físicamente en la segunda y acabaron sufriendo una contundente derrota. Muchas dificultades para toda la zaga, mientras que en ataque destacó un buen Pellegrino.

    Suzuki 5: sin duda, un partido nada fácil para él tras su larga lesión. En la primera parte le pasan por debajo de las piernas, mientras que en la segunda recibe balones de todas partes.

    Delprato 5,5: partido en el que su rendimiento decayó sobre todo en la segunda parte. Tuvo dificultades especialmente en la lectura defensiva; en la fase de contraataque alternó buenas jugadas con errores evitables.

    Troilo 5: dificultades sobre todo para marcar a Simeone. Distancias demasiado amplias que permiten a los rivales jugar con todo el tiempo del mundo.

    (desde el minuto 18 de la segunda parte, Valenti 5: toca muy pocos balones y los que juega suelen perderse o ser recuperados por sus compañeros).

    Circati 5: lento en los cierres, a menudo llega tarde y no es preciso en los pases a sus compañeros en la fase de contraataque.

    Cremaschi: s.v.

    (desde el minuto 11 de la primera parte, Britschgi 5,5: su partido no convence del todo, bastante comedido, no entra realmente en el meollo del juego.)

    (desde el minuto 33 de la segunda parte, Ondrejka: s.v.)

    Ordonez 5,5: en la primera parte intenta crear algunas buenas jugadas, sobre todo entre líneas, pero en la segunda parte desaparece del campo.

    (min. 18 de la 2ª parte, Oristanio 5: sus movimientos son a menudo confusos, sin una aportación real al juego ofensivo.)

    Keita 4,5: desafortunado en el gol en propia puerta; por lo demás, mucho esfuerzo, sobre todo en los contraataques rápidos de sus compañeros.

    (desde el minuto 18 de la segunda parte, Estévez 6: buena entrada en el campo, aunque poco seguido por sus compañeros.)

    Sorensen 5,5: siempre le falta esa precisión necesaria para rematar bien la jugada. Demasiado rebuscado.

    Valeri 5,5: más activo en la primera parte, mientras que en la segunda se desdibujó un poco, como el resto del equipo, perdiendo balones importantes.

    Strefezza 6: en fase ofensiva intenta crear algo, incluso yendo al uno contra uno con el rival.

    Pellegrino 6,5: sin duda el mejor de los suyos. Marca el gol del empate provisional, mientras que por lo demás juega siempre bien con el cuerpo y se muestra peligroso en el área rival.

    Entrenador: Cuesta 5: el Parma se viene abajo físicamente en la segunda parte. Quizás los cambios deberían haberse hecho antes, aunque en general no dieron ese cambio de ritmo que cabía esperar.

    • Anuncios
Serie A
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
Cremonese crest
Cremonese
CRE
Serie A
AC Milán crest
AC Milán
MIL
Torino crest
Torino
TOR
0