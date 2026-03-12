Toni: «Todos estos delanteros que corren por el campo y no entran en el área... ¿dónde se marcan los goles? Van a hacer centros para los extremos»

Pazzini respalda su crítica con un dato evidente de la actual Serie A 2025/2026:

«Solo hay un jugador con dos dígitos en 28 jornadas (Lautaro Martínez, nota del editor), pero chicos, es duro. Con el VAR, un delantero lanza cuatro penaltis en una temporada, ¿no se pueden marcar seis goles en 28 partidos para llegar a los dos dígitos?».