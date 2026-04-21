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Toni KroosGetty Images
Adhe Makayasa

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Toni Kroos, icono del Real Madrid, responde a los rumores sobre un posible cambio de opinión respecto a su retirada tras ganar el Premio Laureus

T. Kroos
Real Madrid
Primera División
F. Valverde

La leyenda del Real Madrid, Toni Kroos, ha desmentido rotundamente los rumores sobre un sensacional regreso al fútbol profesional dos años después de su retirada. Durante su intervención en los Premios Laureus al Deporte 2026, el jugador de 36 años insistió en que no tiene intención alguna de dar marcha atrás en su decisión, a pesar de los continuos rumores sobre el ambiente actual en Madrid.

  • Icon recibe reconocimiento mundial

    Kroos recibió el Premio a la Inspiración en los Laureus 2026, en reconocimiento a su carrera, con un Mundial y seis Champions. Retirado desde 2024, el alemán respondió con frustración a las preguntas sobre un posible regreso al Real Madrid y rechazó comentar más sobre su exequipo.


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    Kroos cierra el paso

    En declaraciones a los periodistas en el acto, recogidas por AS, Kroos reiteró que su etapa como jugador ya acabó y que retirarse en el momento perfecto evita riesgo de empañar su legado. Molesto por las preguntas sobre el Bernabéu, añadió: «No responderé a más preguntas sobre el Real Madrid».

  • No me arrepiento de haberme jubilado

    Al preguntarle si había pensado en volver por las necesidades actuales del equipo, el jugador de 36 años aclaró que ya había pasado a otra etapa de su vida.

    Kroos añadió: «No, nunca se me ha pasado por la cabeza. Lo dejé como quería: cerré ese capítulo y, aunque pensara en volver, ya es tarde. Siempre he sentido que no podría haber terminado mejor; todo lo que hubiera venido después habría sido peor.

    Ahora tengo otras motivaciones y proyectos. Ese capítulo terminó bien; me fui feliz y sin sentir que podría haber hecho más.

  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    Nos espera una dura batalla

    Tras su eliminación a manos del Bayern Múnich en cuartos de la Champions, el Real Madrid se centra en La Liga. El equipo de Álvaro Arbeloa, segundo a nueve puntos del Barcelona, necesita ganar el martes al Alavés para mantener alive sus opciones de título.

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