«Tomé una decisión meditada»: Leon Goretzka explica por qué se quedó en el Bayern de Múnich a pesar del interés del Arsenal en enero

Aunque decidió quedarse hasta el final de la temporada 2025-26, el futuro a largo plazo de Goretzka sigue siendo un tema candente. Está previsto que se convierta en agente libre este verano, un hecho que ha despertado el interés de varios de los grandes clubes europeos. Según se informa, el Arsenal lidera el interés desde la Premier League, con el objetivo de incorporar su presencia física y su experiencia al centro del campo de Mikel Arteta. Además del interés del Emirates Stadium, se atribuye a los gigantes italianos Juventus y AC Milan un gran interés por la estrella alemana. También se dice que el Atlético de Madrid está siguiendo de cerca la situación.