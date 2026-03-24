¿Tomaba Lionel Messi las decisiones sobre los fichajes del Barcelona? El expresidente del club, Josep Maria Bartomeu, aclara las cosas

Sin embargo, Bartomeu ha salido al paso para desmentir estas afirmaciones, insistiendo en que la relación entre el jugador y el club era puramente profesional. Aclaró que, si bien Messi era la pieza clave del éxito del equipo sobre el terreno de juego, su implicación se limitaba a la banda, dejando que la junta directiva y los directores deportivos se ocuparan de los asuntos administrativos y de fichajes del club.

«Todo el mundo habla del poder de Leo cuando estaba en el Barça, pero Messi no decidía sobre fichajes ni entrenadores; no tenía privilegios. Fuera del ámbito deportivo, nunca tomó ninguna decisión», declaró Bartomeu a Catalunya Radio.

Reflexionando sobre el enfrentamiento de 2020, en el que Messi intentó marcharse mediante una notificación legal, el expresidente explicó su firme postura. «En agosto de 2020, cuando Messi pidió marcharse, le dije que no porque es nuestro activo más importante y una de nuestras principales fuentes de ingresos», añadió Bartomeu. «No podía concederle una salida gratuita y, además, tenía contrato. Creo que lo entendió, y por eso se quedó. Pensaba que en unos meses habría una nueva junta directiva que le renovaría el contrato. La sorpresa le llegó cuando llegó el momento de la renovación y lo despidieron».