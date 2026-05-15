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Tom Brady vs. Ryan Reynolds: ¿Quién llegará primero a la Premier League? Un exdelantero del Birmingham se atreve a pronosticar el duelo con el Wrexham
Brady, Reynolds y Mac apuntan a la Premier League
Ambos equipos ascendieron a la Championship en 2024-25 tras dominar la League One. En 2025-26 se esperaba que brillaran, y el Wrexham buscaba un tercer ascenso seguido.
Se quedaron a un paso de los play-offs tras una última jornada dramática. Esa consolidación, lejos de ser un fracaso, añade emoción al galardonado documental «Welcome to Wrexham», que estrena su quinta temporada el jueves 14 de mayo.
Con las estrellas de Hollywood Reynolds y Rob Mac al frente, se espera que el Wrexham salga aún más reforzado del mercado de fichajes. Lo mismo ocurre con el Birmingham, donde la leyenda de la NFL Brady colabora con Tom Wagner y el equipo directivo de Knighthead, y se prevén más movimientos en St Andrew’s.
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Birmingham contra Wrexham: ¿Quién conseguirá el ascenso primero?
¿Quién ganará la carrera por el ascenso a la Premier League? Al preguntársele si sigue confiando en que el Birmingham pueda imponerse, la exestrella de los Blues, Morrison —en declaraciones exclusivas a GOAL en colaboración con Freebets.com—, afirmó: «Espero que lo consigan, pero nunca se sabe, porque el Wrexham estuvo a punto de acabar en esa sexta plaza, lo cual hay que reconocerle al Hull, que ha estado excepcional. Hay que darle todo el mérito al Hull, porque nadie esperaba que estuvieran ahí. El entrenador ha hecho un trabajo increíble, con un gran cuerpo técnico y un gran grupo de jugadores.
Ahora mismo quizá Wrexham esté mejor preparado que Birmingham para subir, pero la próxima temporada estarán igualados. Veremos qué jugadores llegan y qué sucede en ambos clubes; ambos son ambiciosos y quieren llegar a la Premier League.
«Creo que Birmingham llegará a la Premier League antes que Wrexham. No puedo ir en contra de mi propio equipo».
La rivalidad en West Midlands: ¿Podrá el Birmingham terminar por delante del Wolves y del West Brom?
El Wrexham no será el único equipo que inquiete al Birmingham y a sus ambiciones la próxima temporada, pues los derbis de West Midlands destacarán en el calendario de la Championship 2026-27.
Los Wolves han descendido de la Premier League, mientras que el West Brom se mantuvo en la segunda división tras salvarse por poco en la temporada 2025-26. El orgullo local y valiosos puntos estarán en juego cada vez que estos vecinos se vean las caras.
Al preguntarle quién ganará, Morrison respondió: «¡Vaya! Siempre diré mi exequipo, Birmingham.
Ha sido una temporada dura y decepcionante porque al principio creí que terminarían entre los dos primeros o en los play-offs, pero se quedaron atrás. Su rendimiento a domicilio fue muy pobre.
Será interesante, han gastado mucho y en verano volverán a intentarlo; cambiarán algunos jugadores, pero seguirán invirtiendo. El entrenador empezará la temporada, pero deberá llevar al club a los play-offs o a los dos primeros puestos.
La Championship será muy difícil la próxima temporada: varios equipos descendidos de Primera y otros que no lograron subir lucharán por el ascenso.
«Este año era la oportunidad de salir de la Championship; el próximo será más difícil. El Birmingham City debe darlo todo. Tiene propietarios ambiciosos, un nuevo estadio y proyectos, así que espero que lo consigan».
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Mal de viaje: el Birmingham debe mejorar su rendimiento fuera de casa en la temporada 2026-27.
El Birmingham acabó 14.º en la Championship. En casa fue el cuarto mejor, pero a domicilio solo sumó el 21.º puesto.
Si incorporan nuevos jugadores y mejoran a domicilio, podrían superar a Wolves y West Brom e incluso pelear con Reynolds, Mac y Wrexham por el ascenso.