¿Tom Brady traerá de vuelta a Jude Bellingham? El creador de «Peaky Blinders» fija la fecha del fichaje del jugador estrella del Real Madrid para su regreso al Birmingham City

¿Cuándo podría suceder eso? Bellingham cumplirá 23 años en junio y Knight cree que el jugador, natural de Stourbridge, podría volver a un entorno que le es familiar antes de cumplir los 30. Dijo: «A los veintiocho. Yo diría que quizá vuelva a los 28. ¿Por qué no? No lo sé. Quiero decir, ¿quién sabe? Quién sabe lo que va a hacer, pero si nos convirtieramos en un buen equipo, creo que volvería.

«Todo depende de lo que pase en el campo. Si llegamos, ya sabes, incluso a la zona media de la tabla de la Premier League y si conseguimos algunas de las cosas que nuestros propietarios quieren hacer en cuanto a la experiencia del día del partido. Si pueden potenciar eso y estamos ganando, entonces, en un buen momento, creo que podemos».

Bellingham se ha convertido en una superestrella mundial desde que dejó Birmingham, asumiendo un papel carismático con Inglaterra mientras se preparan para otro intento de alcanzar la gloria en el Mundial este verano.

Knight admite que le costó más que a la mayoría darse cuenta de que Bellingham era especial. Dijo: «Obviamente, no sé mucho de fútbol porque al principio no me di cuenta de lo bueno que era. Otros ya decían desde muy pronto que ese chico tenía algo especial. Y luego, poco a poco, se hizo evidente que era diferente. Era muy bueno. Y la forma en que se fue fue muy buena, porque se aseguró de que el Blues saliera beneficiado».