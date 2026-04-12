Tom Brady se burla de Ryan Reynolds y Rob Mac tras la dura derrota del Wrexham ante el Birmingham City

A pesar de la derrota, Phil Parkinson insiste en que el Wrexham no renuncia al ascenso a la Premier League. El revés les deja a cuatro puntos del sexto puesto, pero el entrenador se mantiene firme: «Ha sido una semana difícil, pero aún no estamos fuera de combate. Esto no ha terminado. La gente quizá nos dé por perdidos y lo entiendo, pero en el vestuario no nos rendimos: una victoria nos devolvería a la lucha».