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«¡Todos son muy frágiles!» - Mikel Arteta y los «inseguros» jugadores del Arsenal «no están preparados mentalmente» para cruzar la línea de meta, afirma una exestrella de la Premier League
Aumenta la presión sobre los hombres de Arteta
La carrera del Arsenal hacia una temporada histórica se ha topado con un importante escollo tras sus sucesivas eliminaciones de las copas, lo que ha llevado a aficionados y expertos a preguntarse si el equipo está preparado para la recta final de la temporada. Tras una actuación decepcionante en la final de la Carabao Cup en Wembley, el equipo del norte de Londres sufrió una sorprendente derrota por 2-1 en los cuartos de final de la FA Cup ante el Southampton, equipo de la Championship, lo que ha llevado a Leboeuf a temer lo peor.
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Leboeuf teme la fragilidad mental
En declaraciones a ESPN FC, el campeón mundial francés comparó a la actual plantilla con los equipos legendarios del pasado. «El Arsenal es quizá el mejor equipo del mundo, pero hay que demostrar, incluso con jugadores y figuras diferentes, la propia fuerza y hay que ganar al Southampton. Es una pena», afirmó Leboeuf. «Me imagino que en la época en que jugaba contra el Arsenal con [Patrick] Vieira, [Emmanuel] Petit e Ian Wright, y tantos otros como Tony Adams, eso nunca habría pasado. Mentalmente eran demasiado fuertes, remataban todo el trabajo. Se nota que todo el mundo está muy frágil, en cuanto al cuerpo técnico, porque no toman las decisiones correctas. Pero los jugadores en el campo tampoco hacen su trabajo; se están poniendo muy nerviosos porque estamos llegando al final de la temporada. Se nota que no están preparados mentalmente. Tienen que ser más fuertes».
La tensión que se respira desde la banda
Leboeuf no es el único que ve grietas en los cimientos, ya que el exdelantero del Arsenal Theo Walcott señaló el comportamiento del entrenador como fuente de inestabilidad. Walcott señaló que las escenas vividas en la banda del St Mary's le recordaban a campañas fallidas anteriores, en las que la energía frenética procedente del banquillo parecía inquietar a los jugadores sobre el terreno de juego.
Dijo: «Al ver a Mikel en la banda, me recordaba a años anteriores, cuando esa energía se reflejaba en el equipo. Era una energía nerviosa, muy tensa. No solo Mikel, sino gran parte del cuerpo técnico estaba ahí fuera en algunos momentos. Era como si hubiera demasiados cocineros en la cocina, demasiados mensajes. Sacar al mejor equipo era lo correcto esta noche. Es fácil decirlo ahora, pero uno quiere una reacción tras la final de la copa y esta noche no fue así, fue peor».
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Una temporada en una encrucijada
Con los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa a la vuelta de la esquina y la lucha por el título de la Premier League aún en el aire, los Gunners deben recuperar rápidamente la compostura. Arteta ha reconocido que los próximos partidos supondrán la prueba de fuego definitiva para el carácter de su plantilla, que busca evitar una sexta temporada consecutiva sin títulos. «Tenemos por delante el periodo más importante en ambas competiciones, y ahora es el momento, en el que se atraviesa una fase difícil de la temporada, de demostrar de qué estamos hechos; y es ahora cuando tenemos que demostrar quiénes somos», afirmó el entrenador de los Gunners.