«¡Todos nos volvimos locos!»: Riccardo Calafiori define el empate ante el Manchester City como «el mejor momento» de la conquista de la Premier League, y una estrella del Arsenal relata las alocadas celebraciones

El defensa versátil recordó el instante en que el equipo de Mikel Arteta se dio cuenta de que, por fin, había cruzado la línea de meta como campeón. En declaraciones a La Repubblica, Calafiori afirmó: «Ganar la Premier League era uno de mis sueños de la infancia. Fue increíble, sobre todo tras la temporada que vivimos.

El mejor momento fue el pitido final de Bournemouth-Manchester City. Todos estallamos: cuerpo técnico y jugadores. Nos abrazamos y nos sentimos más ligeros. Llevábamos 22 años sin ganar. Al pasear por la ciudad, vi lo importante que era para la gente».

Sobre su rápida adaptación al fútbol inglés bajo la tutela de Arteta, Calafiori añadió: «Al inicio de la temporada, hablando con Arteta, noté cuánto creía en mí. No lo esperaba. Vine para salir de mi zona de confort. Adaptarme no fue fácil; es una liga complicada. Pero se lo recomendaría a muchos jóvenes italianos».