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«¡Todos nos volvimos locos!»: Riccardo Calafiori define el empate ante el Manchester City como «el mejor momento» de la conquista de la Premier League, y una estrella del Arsenal relata las alocadas celebraciones
La estrella italiana reflexiona sobre su sueño
Calafiori habló sobre las celebraciones del título nacional del Arsenal antes de la final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain.
Los Gunners se proclamaron campeones el 19 de mayo, tras el 1-1 del City en Bournemouth. Calafiori, que jugó 26 partidos, levantó el trofeo después de ganar 2-1 al Crystal Palace en la última jornada, con lo que acabaron siete puntos por encima.
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Calafiori da detalles sobre la explosión en el vestuario
El defensa versátil recordó el instante en que el equipo de Mikel Arteta se dio cuenta de que, por fin, había cruzado la línea de meta como campeón. En declaraciones a La Repubblica, Calafiori afirmó: «Ganar la Premier League era uno de mis sueños de la infancia. Fue increíble, sobre todo tras la temporada que vivimos.
El mejor momento fue el pitido final de Bournemouth-Manchester City. Todos estallamos: cuerpo técnico y jugadores. Nos abrazamos y nos sentimos más ligeros. Llevábamos 22 años sin ganar. Al pasear por la ciudad, vi lo importante que era para la gente».
Sobre su rápida adaptación al fútbol inglés bajo la tutela de Arteta, Calafiori añadió: «Al inicio de la temporada, hablando con Arteta, noté cuánto creía en mí. No lo esperaba. Vine para salir de mi zona de confort. Adaptarme no fue fácil; es una liga complicada. Pero se lo recomendaría a muchos jóvenes italianos».
Arteta, elogiado por su acierto táctico
Calafiori atribuye la buena química del equipo a la estructura a largo plazo del club, basada en la paciencia y en una gestión rigurosa de la carga de trabajo. El equipo londinense fichó a Arteta en 2019 y superó varios subcampeonatos antes de ganar el título este año. Al comparar la Serie A con la Premier League, Calafiori afirmó: «En Italia es impensable dar tiempo a un entrenador que no gane de inmediato.
Si hay tanta química en el Arsenal es gracias a Arteta, pero también al club, que supo esperar. Nunca había pasado dos temporadas en un mismo club. Al llegar, estaba cansado y pensé: “Nunca jugaré aquí”. La clave está en el calendario: jugamos unos sesenta partidos al año, así que el entrenamiento se centra en la recuperación para llegar en óptimas condiciones a cada partido. Es una cuestión de mentalidad».
- AFP
Nos espera la final europea
El canterano de la Roma será el único italiano en la final de la Liga de Campeones del sábado en Budapest. Ante el PSG, Calafiori afirmó: «Podré enarbolar nuestra bandera e intentar ganar el trofeo en un año sin Mundial».
“Solía jugar las finales de la Liga de Campeones en la PlayStation con mi mejor amigo, Nicolo Cesaroni, que estará en el estadio para verme. Por ahora estoy tranquilo; ya veremos qué pasa cuando suba al avión. Oportunidades como esta solo se presentan una vez en la vida y hay que aprovecharlas”.