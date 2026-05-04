El equipo de De Zerbi dominó desde el inicio ante el Villa, dejando a los hombres de Unai Emery —aspirantes a la Liga de Campeones— sin reacción y por debajo en todos los aspectos del juego. El técnico italiano realizó cuatro cambios en su alineación, dando la titularidad a Richarlison y Mathys Tel en una delantera renovada. El resultado fue una primera parte arrolladora: los Spurs registraron ocho disparos frente a ninguno del Villa antes del descanso.

Gallagher abrió el marcador en el 12’, controlando un despeje de Tielemans y batiendo al portero con un remate cruzado. Justo antes de la media hora, Richarlison, de vuelta en el once, aprovechó un centro perfecto de Tel para cabecear entre Cash y Lindelof y anotar su décimo gol liguero.