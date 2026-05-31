«Todo mi respeto para él»: el momento más emotivo de la final de la Liga de Campeones se vivió al margen de la gran celebración del PSG

«Es un auténtico caballero. Es el jugador con más experiencia en el campo y ya ha vivido momentos así en ambos bandos. Le tengo gran respeto por su gesto, por la persona y el jugador que es», elogió Marquinhos a su homólogo, el capitán del Arsenal, Martin Ödegaard.

Quizá Marquinhos también le insinuó a Gabriel, en esa emotiva escena, que a pesar de la tragedia de esta noche debe recuperarse pronto, pues este verano le aguarda una gran tarea. Probablemente ambos formen la pareja de centrales de Brasil en el Mundial que arranca el 11 de junio en Estados Unidos, México y Canadá. La Seleção de Carlo Ancelotti aspira al sexto título, aunque no parte como favorita.

El 12 de junio debutarán ante Marruecos; luego se medirán a Escocia y Haití.