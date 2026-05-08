«Todo lo bueno del fútbol»: Vincent Kompany, técnico del Bayern de Múnich, elogia a sus rivales alemanes tras la histórica clasificación para la final de la Europa League

El Friburgo se clasificó el jueves para su primera final continental tras ganar 3-1 al Sporting de Braga en la vuelta de las semifinales. Ahora enfrentará al Aston Villa en Estambul el 20 de mayo, con la esperanza de lograr su primer título europeo.

Aunque el Bayern de Múnich no alcanzó la final de la Liga de Campeones tras perder contra el París Saint-Germain, Kompany destacó el ejemplo del club alemán: «Es fantástico lo que hace el Friburgo; es un ejemplo para muchos equipos», declaró con emoción el belga de 40 años.