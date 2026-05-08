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«Todo lo bueno del fútbol»: Vincent Kompany, técnico del Bayern de Múnich, elogia a sus rivales alemanes tras la histórica clasificación para la final de la Europa League
El Friburgo alcanza su primera final europea
El Friburgo se clasificó el jueves para su primera final continental tras ganar 3-1 al Sporting de Braga en la vuelta de las semifinales. Ahora enfrentará al Aston Villa en Estambul el 20 de mayo, con la esperanza de lograr su primer título europeo.
Aunque el Bayern de Múnich no alcanzó la final de la Liga de Campeones tras perder contra el París Saint-Germain, Kompany destacó el ejemplo del club alemán: «Es fantástico lo que hace el Friburgo; es un ejemplo para muchos equipos», declaró con emoción el belga de 40 años.
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El modelo futbolístico definitivo
Los elogios de Kompany superaron la deportividad: resaltó las razones estructurales y culturales del ascenso del Friburgo. El ex capitán del Manchester City destacó su crecimiento orgánico y su planificación a largo plazo como claves del éxito en la Europa League.
El técnico del Bayern se mostró efusivo y afirmó: «¿Cómo se describe lo que hace el Friburgo esta temporada? Es todo lo positivo del fútbol: un club pequeño que se construye con sus propios medios, con filosofía y visión».
Crédito: Julian Schuster
Julian Schuster, el entrenador de 41 años que tomó las riendas en 2024, ha sido clave en esta racha histórica al suceder al legendario Christian Streich. Kompany destacó que, aunque Schuster hace un trabajo extraordinario, el éxito se debe también a la directiva, que mantiene un rumbo firme desde hace varias temporadas.
«Julian merece mucho respeto por su trabajo, pero no es solo él: también cuentan su predecesor [Streich] y quienes tomaron decisiones por estos jugadores», explicó Kompany. «Ya dije que los jugadores del Friburgo tienen un gran futuro, y eso se ve ahora».
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Esperanzas de gloria alemana en Estambul
Una victoria del Friburgo en Turquía beneficiaría a la Bundesliga, pues casi aseguraría un cupo extra en la próxima Liga de Campeones. Kompany confirmó que él y gran parte de la afición alemana apoyarán al equipo de Schuster ante el Villa de Unai Emery.
De cara a la final de Estambul, Kompany dejó clara su postura como defensor del coeficiente futbolístico alemán. «Por el bien del fútbol alemán, esperamos que también consigan este trofeo», añadió, reconociendo que una victoria permitiría al Friburgo unirse a su equipo, el Bayern, en la competición de élite europea la próxima temporada.