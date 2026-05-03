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Manchester United v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

«Todo ha salido muy bien»: Michael Carrick habla sobre su futuro en el Manchester United tras asegurar la clasificación para la Liga de Campeones

M. Carrick
Manchester United
Manchester United vs Liverpool
Liverpool
Premier League

Michael Carrick se ha mostrado evasivo sobre su futuro en el Manchester United tras la dramática victoria por 3-2 sobre el Liverpool el domingo. El entrenador interino ha liderado una notable remontada desde que asumió el cargo, asegurando oficialmente el regreso del club a la Liga de Campeones, pero insiste en que su nombramiento definitivo está fuera de su control.

  • Asegurar el regreso a la élite europea

    El United se aseguró un puesto en la próxima Liga de Campeones tras vencer 3-2 al Liverpool de Arne Slot en la Premier League el domingo. Bajo el interino Carrick, quien reemplazó a Ruben Amorim en enero, los Red Devils han garantizado su regreso a la máxima competición europea. El tanto de Kobbie Mainoo en los últimos minutos fue clave: con Carrick, el equipo suma 10 victorias, 2 empates y solo 2 derrotas en 14 jornadas. Aun así, los directivos aún no han confirmado su continuidad.

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    Carrick se centró en el progreso

    Pese al logro, el entrenador interino evitó hablar de su contrato o de conversaciones con la directiva. En declaraciones a Sky Sports, Carrick subrayó: «No se trata de lo que me gusta o no; no está en mis manos. Todo va bien, conocemos la situación y sabemos dónde estamos. Estoy contento con dónde estamos y queremos seguir mejorando. Ya veremos qué pasa después; ahora no me lo planteo».

  • Un récord difícil de ignorar

    Aunque el impacto de Carrick es innegable, la directiva ha valorado a entrenadores con más experiencia, como Andoni Iraola y Oliver Glasner. Sin embargo, sus números actuales complican esa búsqueda. Sobre el rendimiento liguero, Carrick mostró orgullo: «Es alentador. En nuestra pequeña liga de 14 partidos debemos ser primeros. Los chicos lo han hecho realmente bien y, por supuesto, queremos seguir mejorando. No podemos subestimar lo logrado en este periodo; eso es lo que más me complace».

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    ¿Qué les depara el futuro a los Red Devils?

    La directiva de Old Trafford afronta una decisión clave antes de la ventana de fichajes de verano. Aunque el club celebra su regreso a la Liga de Campeones, encontrar un entrenador definitivo es la prioridad. Deben actuar con rapidez para garantizar la estabilidad antes del inicio de la nueva temporada.

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