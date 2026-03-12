«¡Todo esto lleva ya muchos, muchos años!». Oliver Kahn cuestiona una promesa de Uli Hoeneß al FC Bayern

En Sky, el exguardameta internacional aludió a las repetidas declaraciones del entorno del club. «Se oye decir: "Nos retiraremos en algún momento, cuando se encuentre a las personas adecuadas". Todo esto se está alargando muchos, muchos años», afirmó Kahn. Y añadió con ironía: «Y, al parecer, todavía no se ha encontrado a nadie».

Hoeneß y Karl-Heinz Rummenigge llevan décadas marcando el rumbo del club y siguen formando parte del poderoso consejo de administración. Hoeneß, que además es presidente honorario, ha declarado en varias ocasiones que solo se retirará por completo cuando el club esté perfectamente organizado. Hoeneß rechazó recientemente las críticas según las cuales él y Rummenigge siguen interfiriendo demasiado. «Eso no es cierto en absoluto», afirmó el otoño pasado en un acto celebrado en Múnich.

No obstante, Kahn considera que la reestructuración del FC Bayern es un proceso lento. Aunque el club ha contratado a Rouven Kasper como nuevo director de marketing, en general la reestructuración «sigue avanzando a paso de tortuga».