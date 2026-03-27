«Todo el mundo lo adora», pero Christian Pulisic ha explicado por qué el AC Milan podría «verse obligado a venderlo», ya que la estrella de la selección estadounidense sigue sin decidirse a firmar un nuevo contrato

Aunque el Milan espera que Pulisic se quede, ya que su contrato con el club se extiende al menos hasta 2027, Ambrosini admite que existe la posibilidad de que el internacional estadounidense acabe marchándose.

Cuando se le preguntó si esperaba que Pulisic se quedara o se marchara, añadió: «Creo que el Milan lo necesita. Estoy totalmente convencido de ello. No sé cuál es su relación con [Massimiliano] Allegri, no lo sé exactamente. No sé cuáles son los planes de Allegri para el año que viene.

«Por supuesto, el AC Milan, con la Champions League, necesitará cinco o seis jugadores más. Y no sé si tienen dinero para fichar a cuatro o cinco jugadores nuevos. Así que no sé si se verán obligados a vender a alguien. Esa es la pregunta. Ese es el problema.

«Puede que Allegri quiera cuatro o cinco jugadores y el club diga: “Vale, no tenemos suficiente dinero, tenemos que vender a alguien”. No sé si Christian se encontraría en esta situación. Pero para mí, si yo fuera el entrenador del AC Milan, él se quedaría en Milán, por supuesto».