Todas las finales de la Liga de Campeones, clasificadas de peor a mejor

La final de la Liga de Campeones más memorable es el «Milagro de Estambul», donde Liverpool remontó un 3-0 y venció en penaltis.
El gol de Paolo Maldini en el primer minuto dio al Milan el mejor comienzo posible, y Hernán Crespo parecía haber sentenciado con su doblete justo antes del descanso.
Steven Gerrard lideró la remontada. Su cabezazo recortó distancias, Vladimir Smicer empató con un disparo lejano y, tras un penalti de Gerrard, Xabi Alonso marcó el 3-3 tras detener el portero su primer intento.
En la prórroga, Jerzy Dudek detuvo dos veces a Shevchenko y llevó el partido a los penaltis, donde volvió a fallar el ucraniano.
Esa remontada de ida y vuelta lo hace único, y el hecho de que le diera al Liverpool su quinto título europeo solo aumenta el legado de lo que muchos consideran el mejor partido de la historia del fútbol de clubes.