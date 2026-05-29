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Cristiano Ronaldo Steven Gerrard Lionel Messi UCL compositeGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Todas las finales de la Liga de Campeones, clasificadas de peor a mejor

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La final de la Liga de Campeones es el partido más importante del calendario futbolístico de clubes, con equipos históricos y, a menudo, los mejores jugadores del momento. A veces cumple las expectativas de forma extraordinaria; otras, lamentablemente, no. Ojalá la final del sábado entre Arsenal y París Saint-Germain esté en el primer grupo.

Es la primera final de la Liga de Campeones para los Gunners desde 2006, cuando el Barcelona ganó 2-1 en un partido memorable. El PSG, actual campeón, ha jugado dos finales; su victoria sobre el Inter el año pasado fue un espectáculo para los parisinos, aunque menos emocionante para un espectador neutral.

A dos años de la final de 2026, ¿cuáles han sido las mejores y cuáles decepcionaron? GOAL repasa todas desde 1992.

  • Milan 2003 Champions League trophyGetty

    332003: Juventus 0-0 AC Milan (2-3 en los penaltis)

    Puede parecer obvio, pero la final de la Liga de Campeones de 2003, única sin goles, fue poco espectacular: ambos equipos se conocían bien y contaban con plantillas veteranas.

    El encuentro empezó con un gol anulado a Andriy Shevchenko —erróneamente, según muchos— y dos disparos al poste de Antonio Conte y Andrea Pirlo, pero pronto ambos equipos se replegaron.

    En defensa fue una lección magistral liderada por un formidable Alessandro Nesta, mientras Carlo Ancelotti reinaba frente al club que lo había despedido dos años antes.

    Aunque el tanto de Shevchenko debió contar, al final no importó: él mismo marcó el penalti de la victoria en la prórroga.

    • Anuncios
  • Kai Havertz Chelsea 2020-21 UCL finalGetty

    322021: Manchester City 0-1 Chelsea

    La final de 2021 fue el tercer duelo en seis semanas entre Manchester City y Chelsea, y esa familiaridad volvió a generar un partido insulso en Oporto.

    Hubo ocasiones aisladas y defensas desesperadas, con poca brillantez individual: Kevin De Bruyne, actuando como falso nueve, pasó desapercibido antes de retirarse con una fractura facial a los 59 minutos.

    El tanto de Kai Havertz justo antes del descanso decidió el título, aunque su entrevista posterior, salpicada de tacos, fue lo más recordado para los neutrales.

  • Marseille 1993 Champions League winnersGetty

    311993: Marsella 1-0 AC Milan

    El Milan, entonces tetracampeón de Europa, presentó un once repleto de estrellas en la primera final de la Liga de Campeones, pero las jóvenes promesas Alen Boksic, Fabien Barthez y Marcel Desailly se impusieron; este último, de hecho, ficharía por el Milan ese mismo año.

    Frank Rijkaard y Daniele Massaro fallaron ocasiones tempranas ante el joven Barthez, cuya actuación irregular pero decisiva fue clave. Justo antes del descanso, Basile Boli se elevó tras un córner y marcó un cabezazo magnífico.

    En la segunda parte, Papin dispuso de una ocasión clara, pero Barthez, desatado, despejó todo lo que llegó a su área y garantizó el triunfo en un partido de ida y vuelta.

  • Juventus 1996 Champions League winnersGetty

    301996: Ajax 1-1 Juventus (2-4 en los penaltis)

    El Ajax, vigente campeón, afrontaba con dificultades la defensa de su título europeo en 1996 tras las bajas de Frank Rijkaard (retirado), Clarence Seedorf (fichado por la Sampdoria), Marc Overmars (lesionado) y Michael Reiziger (sancionado).

    Su ausencia forzó un reajuste defensivo que hizo al equipo holandés parecer más inseguro, sensación agravada por el gol de Fabrizio Ravanelli en el minuto 13.

    Jari Litmanen empató antes del descanso, pero esos fueron los únicos goles de un partido que se decidió en los penaltis.

    La Juventus mostró gran táctica, pero Gianluca Vialli falló las mejores ocasiones en un duelo sin grandes estrellas, pues ambos tantos surgieron de fallos de los porteros.

  • Porto 2004 Champions League winnersGetty

    292004: Oporto 3-0 Mónaco

    Dos finalistas inesperados suelen garantizar una emocionante final de la Liga de Campeones, salvo cuando uno es dirigido por José Mourinho.

    En su último partido antes de fichar por el Chelsea, el técnico luso condujo al ordenado Oporto a la gloria europea con una actuación tácticamente impecable.

    Carlos Alberto rompió el 0–0 con una volea espectacular y Deco redondeó su actuación con el segundo.

    Dmitri Alenichev redondeó el marcador de forma contundente en una ocasión sin incidentes ni dramatismo, algo inusual en la carrera de Mourinho. 

  • Real Madrid 2000 Champions League winnersGetty

    282000: Real Madrid 3-0 Valencia

    El Real Madrid goleó sin esfuerzo a un Valencia inferior, equipo de la zona media de La Liga.

    El Valencia nunca fue favorito y el Madrid lo demostró, arrollándolo en un encuentro donde el gigante español exhibió su poderío.

    Los goles de Morientes, McManaman y Raúl deleitaron a la afición madridista, mientras el equipo de Vicente del Bosque conquistaba su octavo título europeo sin grandes alardes.

  • Bayern 2001 Champions League winnersGetty

    272001: Bayern de Múnich 1-1 Valencia (5-4 en los penaltis)

    La final de 2001 fue tan aburrida como cabía esperar: los únicos goles llegaron de penalti, y el título se decidió en la tanda.

    Gaizka Mendieta abrió el marcador a los tres minutos, y aunque el Bayern igualó con un penalti, Santiago Cañizares detuvo el lanzamiento de Mehmet Scholl.

    En la segunda parte, Stefan Effenberg igualó de penalti, y tras 120 minutos con pocas ocasiones, Oliver Kahn tomó el protagonismo.

    El legendario guardameta del Bayern detuvo dos lanzamientos en la tanda y escribió su nombre en la historia del club y de la Liga de Campeones.

  • Liverpool celebrate vs Tottenham, Champions League final 2018-19Getty

    262019: Tottenham 0-2 Liverpool

    Esta final partía en desventaja desde el principio, simplemente por las increíbles semifinales que la precedieron.

    La tripleta de Lucas Moura, cerrada en el 96’, llevó al Tottenham a Madrid a costa del Ajax, mientras el Liverpool remontaba el 3-0 de la ida con un 4-0 al Barcelona en Anfield.

    Sin embargo, el duelo inglés no fue el festival ofensivo esperado: el Liverpool se replegó tras un inicio fulgurante en el que Mohamed Salah marcó de penalti en el minuto 2.

    El Tottenham intentó reaccionar, pero la falta de ideas y las intervenciones de Alisson lo impidieron, hasta que Origi sentenció con un disparo certero en los últimos minutos.

  • Thibaut Courtois Real Madrid 2021-22 UCL finalGetty

    252022: Liverpool 0-1 Real Madrid

    Fuera del campo, la final decepcionó: se usó gas lacrimógeno y spray de pimienta contra aficionados del Liverpool, acusados de alterar el orden público. Meses después, una investigación apuntó a la UEFA como principal responsable de los fallos organizativos y de seguridad, pues los seguidores tuvieron dificultades para entrar al estadio.

    En cuanto al juego, no fue el partido más emocionante, pero brilló una estrella: Thibaut Courtois. El belga fue decisivo en el Stade de France y se llevó un 9/10 en las exigentes valoraciones deL’Equipe.

    Vinicius Jr. abrió el marcador con un remate a puerta vacía tras un centro de Valverde, pero Courtois mantuvo el título con varias paradas decisivas, y el Madrid celebró su 14.ª Copa de Europa.

  • Inter 2010 Champions League winnersGetty

    242010: Inter 2-0 Bayern de Múnich

    Tras llevar al Oporto a una final de la Liga de Campeones seis años antes, Mourinho repitió éxito con el Inter en 2010 gracias a un contraataque letal que batió al Bayern.

    La ausencia por sanción de Franck Ribéry favoreció a los italianos, aunque la clave fue la lección táctica de Mourinho, bien secundado por un inspirado Wesley Sneijder y el olfato goleador de Diego Milito.

    La doblete de Milito —un remate potente y una jugada individual— decidió el encuentro y permitió a Mourinho superar a Louis van Gaal, completando el triplete del Inter, aunque el partido apenas entusiasmó a los neutrales.

  • Milan 2007 Champions League winnersGetty

    232007: AC Milan 2-1 Liverpool

    El Milan se tomó la revancha que ansiaba en la final de 2007, solo dos años después de desperdiciar una ventaja de 3-0 y perder la Liga de Campeones de 2005 ante el Liverpool.

    El Liverpool empezó mejor, pero un libre directo de Pirlo lo desvió Inzaghi y acabó en la red. Luego Kaká asistió al delantero, que marcó desde un ángulo cerrado.

    Dirk Kuyt recortó distancias en el 90’, pero el título viajó a Milan de forma mucho menos dramática que en 2005.

  • Man City Champions League winners 2022-2023Getty Images

    222023: Manchester City 1-0 Inter

    Aunque solo se marcó un gol, la final de 2023 entre el Manchester City y el Inter fue intensa. Hubo ocasiones para ambos equipos hasta que Rodri marcó en el minuto 68.

    El Inter no se rindió: Di Marco estrelló un cabezazo en el larguero y, poco después, Ederson evitó el gol de Lukaku con una parada a bocajarro. Otra intervención del brasileño en el último suspiro mantuvo la emoción hasta que los ‘citizens’ celebraron su primer título.

  • FBL-EUR-C1-PSG-INTER-FINAL-TROPHYAFP

    212025: París Saint-Germain 5-0 Inter

    Algunos pueden creer que el marcador más abultado de una final de la Liga de Campeones o de la Copa de Europa debería estar más abajo en la clasificación. Sin embargo, eso menospreciaría la actuación sensacional del París Saint-Germain, que conquistó su primer título en esta competición. La mayoría de los espectadores neutrales habrían preferido un partido más reñido, pero era difícil no impresionarse con los parisinos esa noche.

    Desire Doué tomó las riendas y firmó un doblete tras asistir a Achraf Hakimi en el 1-0, al que pronto siguió el 2-0 de Ousmane Dembélé. A partir de ahí, cualquier esperanza de un final igualado se desvaneció, pero el PSG siguió deslumbrando en una segunda parte en la que Doue, Khvicha Kvaratskhelia y Senny Mayulu vieron puerta en una noche histórica para el club y la competición.

  • Real Madrid 2017 Champions League winnersGetty

    202017: Juventus 1-4 Real Madrid

    El espectacular gol de chilena de Mario Mandzukic en la final de la Liga de Campeones de 2017 fue inútil: el Real Madrid arrolló a la Juventus en Cardiff.

    Cristiano Ronaldo abrió el marcador a los 20 minutos y, tras el gol de Mandzukic y un desvío de Casemiro, sentenció con su segundo tanto.

    El sueño de la Liga de Campeones de Gianluigi Buffon se desvaneció en cuatro minutos del segundo tiempo, aunque la roja a Juan Cuadrado, tras una simulación de Sergio Ramos, sentenció el partido antes de que el suplente Marco Asensio cerrara la goleada en el final.

  • Barcelona 2009 Champions League winners

    192009: Barcelona 2-0 Manchester United

    En su primera temporada como entrenador, Pep Guardiola llevó al Barcelona a ganar Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones.

    En la final, el tiki-taka silenció al Estadio Olímpico ante un flojo Manchester United; Cristiano Ronaldo intentó disparos desde todos los ángulos, pero no acertó.

    Samuel Eto’o batió a Edwin van der Sar con un remate raso para poner el 1-0, antes de que Lionel Messi, tras dejar rivales por el camino, cabeceara el segundo.

    El equipo de Ferguson nunca encontró su ritmo y el marcador no refleja lo abultado que fue el dominio azulgrana.

  • Kingsley Coman Bayern Munich 2019-20 UCL finalGetty

    182020: París Saint-Germain 0-1 Bayern de Múnich

    La única final de esta lista que se jugó sin público, ya que la pandemia de COVID-19 obligó a celebrar la final de 2020 a puerta cerrada. A pesar de eso, el partido no fue aburrido.

    El partido fue de ida y vuelta, con pocas ocasiones claras en la primera parte hasta que Kingsley Coman marcó el único gol a la hora de juego.

    El PSG resistió tras encajar, pero el Bayern mantuvo la calma y conquistó su sexta Champions.

  • ViniciusGetty Images

    172024: Borussia Dortmund 0-2 Real Madrid

    ¿Cómo es posible que el Borussia Dortmund no marcara en esta final? Pese a ser claro perdedor ante el club más laureado de la competición, el equipo alemán empezó brillante, pero falló en el último paso: el gol. Julian Brandt, Karim Adeyemi y Niclas Fullkrug desperdiciaron sus ocasiones; a Fullkrug solo le anuló el poste, y el Real se fue al descanso sin encajar.

    Tras el descanso, el partido cambió. El equipo de Carlo Ancelotti elevó su nivel y creó las mejores ocasiones. El gol de Dani Carvajal, de cabeza a 16 minutos del final, se veía venir. Poco después, Vinicius Jr sentenció y dio un marcador que muchos esperaban, aunque el trayecto resultó más entretenido de lo previsto para los espectadores neutrales.

  • Real Madrid 2016 Champions League winnersGetty

    162016: Real Madrid 1-1 Atlético de Madrid (5-3 en los penaltis)

    La final de la Liga de Campeones ofreció un segundo derbi madrileño en tres años y, una vez más, no defraudó.

    Sergio Ramos marcó, Antoine Griezmann falló un penalti, Dani Carvajal se retiró lesionado y llorando, y Stefan Savic erró una ocasión clara antes del minuto 60.

    El Atlético empató en el 85’ por medio de Yannick Carrasco, justo después de que Gareth Bale viera cómo despejaban bajo palos su disparo. San Siro vivió una prórroga más equilibrada que la de 2014 en el Estadio da Luz.

    La media hora sin goles llevó la final a los penaltis por séptima vez en la historia, y Cristiano Ronaldo marcó el tiro decisivo que dio a Real Madrid su undécimo título europeo.

  • Ajax 1995 Champions League winnersGetty

    151995: Ajax 1-0 AC Milan

    Fue una final apasionante entre el Milan, vigente campeón y en su tercera final consecutiva, y un joven Ajax que buscaba recuperar sus glorias pasadas tras ganar su tercera Copa de Europa consecutiva en 1973.

    Marco Simone lideró a los italianos con una volea que detuvo Van der Sar, y Daniele Massaro remató ligeramente desviado.

    Cuando todo apuntaba a la prórroga, llegó el momento de una futura estrella: el joven Patrick Kluivert, de 18 años, entró, recibió un pase de Frank Rijkaard y marcó el gol que dio el título a Ajax.

  • Real Madrid 1998 Champions League winnersGetty

    141998: Juventus 0-1 Real Madrid

    Pese al talento en juego y a las numerosas ocasiones, sorprende que el partido acabara con un solo gol.  

    Edgar Davids, Zinedine Zidane e Filippo Inzaghi debieron marcar para la Juventus, mientras que Raúl tuvo ocasiones claras para los ganadores. 

    Aun sin acierto en la definición, el partido fue de altísima calidad y ritmo vertiginoso. 

    Las jugadas de Davids y la energía de Zidane apuntaban al triunfo italiano, pero Predrag Mijatovic decidió el choque en un duelo brillante, igualado y apasionante entre dos de los mejores equipos de Europa. 

  • Real Madrid 2018 Champions League winnersGetty

    132018: Real Madrid 3-1 Liverpool

    La final de la Liga de Campeones de 2018 prometía un espectáculo para los aficionados neutrales: dos equipos ofensivos que se enfrentaron sin tregua durante 90 minutos por el mayor trofeo del fútbol de clubes. 

    Sin embargo, la lesión de Mohamed Salah mermó sus opciones de convertirse en un clásico, aunque después llegaron momentos de gran emoción. 

    Loris Karius cedió el balón a Karim Benzema, que abrió el marcador; Sadio Mané igualó pronto, y entonces apareció Gareth Bale. 

    El galés marcó una chilena espectacular y luego añadió otro tanto tras un disparo desviado por el portero, quien más tarde se diagnosticó con conmoción cerebral por un choque con Sergio Ramos. 

    Fue una final entretenida, aunque no de la forma esperada. 

  • Real Madrid 2002 Champions League winners

    122002: Bayer Leverkusen 1-2 Real Madrid

    El Real Madrid ganó con facilidad en 2000, pero en 2002 el Bayer Leverkusen le complicó la final. 

    Goles de Raúl y Lucio dejaron el 1-1 a los 13 minutos, pero la final se recuerda por una cosa: el gol de la victoria de Zinedine Zidane justo antes del descanso. 

    La volea del francés marcó la diferencia, con la ayuda del suplente Iker Casillas, que reemplazó al lesionado César en la segunda parte y realizó paradas cruciales para conquistar su segundo título de la Liga de Campeones a cinco días de cumplir 20 años. 

  • Barcelona 2015 Champions League winnersGetty

    112015: Juventus 1-3 Barcelona

    Delantera y defensa top de Europa se veían las caras en la final de 2015, que prometía un duelo táctico apasionante. 

    Sin embargo, el Barcelona comenzó con fuerza gracias al gol de Ivan Rakitic en el minuto tres, lo que obligó a la Juventus a salir de su área y dio lugar a un partido mucho más abierto y ofensivo. 

    Gianluigi Buffon mantuvo a la Juve en el partido con una gran parada ante Luis Suárez, pero Álvaro Morata empató con un remate sencillo. Ese golpe animó al Barcelona, que buscaba el triplete. 

    Suárez aprovechó un rebote de Buffon tras disparo de Messi, y Neymar, tras superar a Lichtsteiner, sentenció en el descuento. El tridente MSN en su máxima expresión. 

  • Bayern 2013 Champions League winnersGetty

    102013: Borussia Dortmund 1-2 Bayern de Múnich

    Tras unas semifinales increíbles —en las que el Dortmund venció 4-3 al Real Madrid y el Bayern goleó 7-0 al Barcelona—, ambos equipos alemanes lucharon por una final a la altura de la entretenida temporada 2012-13.

    El encuentro, de ida y vuelta, mostró un dominio alterno.  

    Mario Mandzukic remató un centro de Arjen Robben para adelantar al Bayern, pero Ilkay Gündogan igualó de penalti apenas ocho minutos después. 

    Sin embargo, la calidad bávara emergió y Robben, redimiéndose del penalti fallado en la final de 2012, marcó el gol del triunfo en el último suspiro. Así, Jupp Heynckes se despidió con un histórico triplete. 

  • Man United 1999 Champions League winnersGetty

    91999: Manchester United 2-1 Bayern de Múnich

    Los primeros 90 minutos del partido fueron tranquilos: el Bayern de Múnich se adelantó temprano con gol de Mario Basler y luego poco ocurrió.

    Sin embargo, el partido cobró vida en el tiempo de descuento: Teddy Sheringham empató en el primer minuto y Ole Gunnar Solskjaer dio el título al Manchester United en el tercero.

    No fue tan brillante como los duelos de fase de grupos, pero el drama y el triplete logrado por el equipo de Sir Alex Ferguson, que en Barcelona echaba de menos a Roy Keane y Paul Scholes, lo convirtieron en inolvidable.

  • Barcelona 2006 Champions League winnersGetty

    82006: Barcelona 2-1 Arsenal

    La imprudente tarjeta roja que Jens Lehmann recibió a los 18 minutos de la final de la Liga de Campeones de 2006 amenazó con convertir el partido en uno de los más desiguales de la historia, pero ocurrió lo contrario. 

    El cabezazo de Sol Campbell antes del descanso puso al Arsenal por delante pese a su inferioridad numérica ante el Barcelona y mantuvo al equipo en ventaja durante un tiempo. 

    Samuel Eto’o estrelló un balón en el poste, el suplente Manuel Almunia salvó a los londinenses en varias ocasiones y Thierry Henry falló una ocasión clara. 

    Sin embargo, lo inevitable llegó: los londinenses encajaron dos tantos de bella factura, con Henrik Larsson entrando desde el banquillo para asistir a Eto’o y a Julián Belletti, en un emocionante duelo de mucho talento. 

  • Dortmund 1997 Champions League winnersGetty

    71997: Borussia Dortmund 3-1 Juventus

    Esta podría ser la mayor sorpresa en una final de la Liga de Campeones.

    El Dortmund jugaba su segunda final de Champions (la quinta en total, contando la Copa de Europa) y se medía al vigente campeón, uno de los mejores equipos de Europa.

    Sin embargo, la elegancia italiana se topó con la garra del centrocampista escocés Paul Lambert, quien se autodenominó el peor jugador del Dortmund pero fue clave en Múnich, sobre todo para frenar a Zinedine Zidane.

    Karl-Heinz Riedle marcó dos goles que dieron una cómoda ventaja a los alemanes al descanso. Alessandro Del Piero recortó distancias para la Juve, pero un magnífico tiro por encima del portero del joven local de 20 años Lars Ricken puso el broche de oro a esta fantástica historia de los desvalidos.

  • Barcelona 2011 Champions League winnersGetty

    62011: Barcelona 3-1 Manchester United

    Si hay un partido que define al Barcelona de Pep Guardiola, es este. 

    Una máquina de pases que destrozó al Manchester United de Sir Alex Ferguson, recién campeón de la Premier por cuarta vez en cinco años. 

    Lionel Messi, con solo 24 años, estaba en su mejor momento y participó en todas las dianas. 

    Su desmarque atrajo a la defensa y habilitó a Pedro para el 1-0; luego batió a Van der Sar desde 20 metros y, finalmente, asistió a Villa para el 3-1. 

    «En toda mi carrera como entrenador, es el mejor equipo al que me he enfrentado», admitió Ferguson al final del partido. Probablemente también sea el mejor equipo que han visto Wembley y la Liga de Campeones. 

  • Real Madrid 2014 Champions League winnersGetty

    52014: Real Madrid 4-1 Atlético de Madrid

    El derbi madrileño en la Liga de Campeones prometía emoción. La obsesión del Real Madrid por «La Décima» y el reciente título liguero del Atlético en el Camp Nou garantizaban un espectáculo. Y no defraudó.

    El Atlético se adelantó con un gol de Diego Godín en la primera parte y, tras la lesión de Diego Costa, la clave era si su sólida defensa aguantaría el embate del Real Madrid.

    La respuesta fue un rotundo no.

    Sergio Ramos llevó el partido a la prórroga con un cabezazo en el descuento. Allí, inspirados por Ángel Di María, Gareth Bale, Marcelo y Cristiano Ronaldo aprovecharon el desánimo colchonero para dar a Real su décima Copa de Europa.

  • Chelsea 2012 Champions League winnersGetty

    42012: Chelsea 1-1 Bayern de Múnich (4-3 en los penaltis)

    En 2012, el Bayern de Múnich recibía al Chelsea y a su entrenador interino, Roberto Di Matteo, en el Allianz Arena. 

    El título parecía suyo hasta que, en el 83’, Thomas Müller rompió el empate. 

    Pero, cuatro años después de su expulsión en la final de 2008 contra el Manchester United, Didier Drogba se convirtió en leyenda de Stamford Bridge. 

    Su testarazo forzó la prórroga. Allí, Cech detuvo un penalti a Robben, y luego marcó el decisivo tras parar otro a Olic y ver cómo Schweinsteiger golpeaba el poste. 

    Un emocionante clásico moderno. 

  • Man United 2008 Champions League winnersGetty

    32008: Manchester United 1-1 Chelsea (6-5 en los penaltis)

    Hay finales que lo tienen todo, y esta fue una de ellas. 

    Fue un ida y vuelta intenso, marcado por el profundo conocimiento mutuo de los equipos. Cristiano Ronaldo brilló como extremo y, con un cabezazo que abrió el marcador, anticipó su futuro.

    Las ocasiones se sucedieron antes y después del empate de Frank Lampard, con Didier Drogba y Lampard golpeando la madera en la prórroga, John Terry bloqueando un disparo de Ryan Giggs y Drogba siendo expulsado.

    La final se decidió en los penaltis: Van der Sar detuvo el tiro de Anelka, mientras Ronaldo falló el suyo y Terry resbaló. Drama hasta el último segundo.

  • Milan 1994 Champions League winnersGetty

    21994: AC Milan 4-0 Barcelona

    ¿Cómo ganó el Milan la Liga de Campeones de 1994 sin siete jugadores clave, como Marco van Basten, Franco Baresi y Alessandro Costacurta? Con una de las mejores actuaciones de la historia de la competición. 

    Los italianos saltaron al campo con todo contra la máquina ganadora que era el Barcelona de Johan Cruyff: Dejan Savicevic dejó a Miguel Ángel Nadal en el suelo para asistir a Daniele Massaro en el primer gol, y marcó el segundo antes del descanso. 

    Poco después, otro error de Nadal facilitó un magnífico globo de Savicevic, y Marcel Desailly cerró la goleada, algo inusual para el revolucionario equipo de Cruyff. 

  • Liverpool 2005 Champions League winnersGetty

    12005: AC Milan 3-3 Liverpool (2-3 en los penaltis)

    La final de la Liga de Campeones más memorable es el «Milagro de Estambul», donde Liverpool remontó un 3-0 y venció en penaltis. 

    El gol de Paolo Maldini en el primer minuto dio al Milan el mejor comienzo posible, y Hernán Crespo parecía haber sentenciado con su doblete justo antes del descanso. 

    Steven Gerrard lideró la remontada. Su cabezazo recortó distancias, Vladimir Smicer empató con un disparo lejano y, tras un penalti de Gerrard, Xabi Alonso marcó el 3-3 tras detener el portero su primer intento. 

    En la prórroga, Jerzy Dudek detuvo dos veces a Shevchenko y llevó el partido a los penaltis, donde volvió a fallar el ucraniano. 

    Esa remontada de ida y vuelta lo hace único, y el hecho de que le diera al Liverpool su quinto título europeo solo aumenta el legado de lo que muchos consideran el mejor partido de la historia del fútbol de clubes. 