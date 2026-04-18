«Toda Alemania te anima», le dijeron a Serge Gnabry tras lesionarse gravemente justo antes del Mundial

El Bayern de Múnich informó el sábado que Gnabry sufrió un desgarro en los aductores del muslo derecho durante un entrenamiento. La lesión lo mantendrá de baja entre tres y cuatro meses, según Sky, y pone en riesgo su participación en la próxima Eurocopa. Es un golpe duro para el jugador y el club en un momento clave de la temporada.

Aunque el club no dio una fecha de regreso, Skyestima que la recuperación durará entre tres y cuatro meses, lo que le excluiría del resto de la temporada local y pone en duda su presencia en los compromisos internacionales de verano. Es un golpe duro para un jugador clave en la ofensiva bávara.