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«Tienen que irse»: Rob Edwards, furioso con las estrellas «vergonzosas» de los Wolves, planea una limpieza de plantilla este verano tras la goleada ante el Brighton
Edwards critica el «desastroso» comienzo en la costa sur
La derrota de los Wolves ante el Brighton no fue una sorpresa, pero la forma en que se rindieron enfureció a Edwards. A los 35 segundos Jack Hinshelwood abrió el marcador de cabeza y, poco después, Lewis Dunk, sin marca, cabeceó un córner para el 2-0. La falta de disciplina y atención llevó al técnico a cuestionar la profesionalidad de su plantel.
«Es increíblemente frustrante, parecía que todavía estuviéramos en nuestro bonito hotel durante los primeros cinco minutos», declaró Edwards tras el partido. «El inicio del partido fue atroz. Nos encontramos con un 1-0 en contra antes de haber dado siquiera un puntapié y luego la defensa en el córner fue horrible. Un par de jugadores no hicieron su trabajo. Perder 2-0 a los cinco minutos ante un rival superior te deja sin opciones».
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Extraños errores tácticos permiten un gol de Dunk.
Lo más llamativo de la derrota fue ver al centrocampista João Gomes marcando al imponente capitán del Brighton, Lewis Dunk, en la jugada a balón parado que acabó en el segundo gol. Edwards confirmó tras el partido que no fue una orden táctica, sino un error de juicio inexplicable de los jugadores.
Al preguntarle por el error en el marcaje, Edwards respondió: «No fue algo planeado. Fue una decisión tomada en el momento. No puedo justificarlo, pero nos ha pasado muchas veces y por eso estamos donde estamos: una decisión descabellada. Hubo una falta de concentración desde el principio, la gente no valoraba hacer su trabajo».
Se avecina una limpieza de plantilla en verano para los Wolves, que han descendido.
Tras confirmarse el descenso el mes pasado, Edwards ya piensa en el futuro y muchos jugadores de la plantilla actual no entran en sus planes. El técnico, que reemplazó a Vitor Pereira en noviembre, admitió haber perdido la paciencia con varios futbolistas y prepara la reconstrucción del equipo para la Championship.
Al preguntársele si había perdido la fe en algunos jugadores, el técnico de 43 años respondió: «Sí, sin duda. Algunos deben irse; estamos últimos y es vergonzoso». Nos quedan dos partidos, así que toca aguantar, bajar la cabeza y aceptar lo que venga en estas dos semanas. Después, podremos ponernos manos a la obra: habrá muchos cambios».
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Hurzeler celebra mientras el Brighton aspira a clasificarse para Europa
Mientras los Wolves intentaban recuperarse, el técnico del Brighton, Fabian Hurzeler, disfrutó de una tarde perfecta tras firmar un nuevo contrato de tres años. Los Seagulls dominaron desde el inicio y Yankuba Minteh marcó el tercero al final, aunque la lesión de Kaoru Mitoma generó preocupación.
Al comentar el fulgurante comienzo de su equipo, Hurzeler dijo: «No lo habíamos entrenado, pero se trata de actitud, de tener la mentalidad adecuada, de tener el enfoque correcto hacia el partido. Llevábamos toda la semana con la mente en el lugar adecuado y, por eso, en el partido tuvimos un gran comienzo y eso sin duda ayudó a controlar el partido, a dominarlo. Estoy muy contento de trabajar con este grupo de jugadores y con muchas ganas de ver lo que nos depara el futuro, porque puede ser muy emocionante y prometedor».