El centrocampista de 18 años debutó enla Bundesliga alentrar en el minuto 84 por Jamal Musiala en la victoria 5-0 del FCB sobre el St. Pauli.
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«Tiene un talento increíble»: un fichaje sorpresa del FC Bayern impresiona profundamente a Leon Goretzka
Con Ndiaye ya son nueve los canteranos que debutan este curso con el Bayern, aunque él llegó en enero del Gambinos Stars Africa. Aun así, su debut subraya la apuesta por los jóvenes.
«Por desgracia, estaba lesionado, por lo que probablemente habría tenido esta oportunidad antes», declaró el director deportivo del Bayern, Max Eberl, tras el partido en Hamburgo. En sus cuatro meses en Múnich ha sufrido varias lesiones, la última de tres semanas por un problema capsular. Pese a ello, Eberl afirmó que no se notó la inactividad en su debut: «Entró muy bien al partido y no mostró nerviosismo».
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Goretzka sobre Ndiaye: «Hoy lo ha hecho genial»
Leon Goretzka elogió a su nuevo compañero: «Tiene un talento increíble y es un buen tipo. Está muy agradecido». Además, atribuyó la llegada de jóvenes talentos al valiente entrenador Vincent Kompany. Hoy lo ha hecho de maravilla».
Ndiaye tuvo muchas opciones de jugar el sábado, pues Kompany renovó casi todo el once tras el primer duelo contra el Real Madrid, hizo siete cambios y dio descanso a varias estrellas.
Ya en febrero, Kompany había elogiado a su nuevo pupilo: «Estamos encantados con su personalidad. Ha demostrado que es uno de los talentos de la cantera del Bayern. Le va bien».
Bara Sapoko Ndiaye solo podrá jugar en el primer equipo del FC Bayern.
Aún no está claro cuál es el futuro de Ndiaye en la Säbener Straße. De momento, solo puede jugar con el primer equipo del FCB, pues la norma le impide sumarse al filial. Su cesión dura hasta verano, y su contrato con el Gambinos Stars sigue hasta 2027.
Fue el primer futbolista en llegar a Múnich a través de la joint venture Red&Gold Football. «Bara es el primero que llega a lo más alto», afirmó el director deportivo del Bayern, Max Eberl, tras el sorpresivo fichaje en enero: «Solo debe adaptarse y conocer el fútbol europeo». Desde el sábado dio un paso más y profundizó en esa experiencia.
Estos contratos con el FC Bayern expiran en 2026
Jugadores Posición Edad Manuel Neuer Portero 40 años Sven Ulreich Portero 37 años Raphael Guerreiro Defensa 32 años Leon Goretzka Centrocampista 31 años