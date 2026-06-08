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«Tiene un talento extraordinario» - Rayan Cherki asombra a sus compañeros de la selección francesa y la estrella del PSG elogia el impacto del mediapunta del Manchester City
El rendimiento de Cherki esta temporada
Los elogios llegan tras la sensacional temporada de Cherki, fichado por la Premier League. El jugador de 22 años se ha consolidado como pieza clave del juego creativo de Pep Guardiola, demostrando que puede con las exigencias físicas y tácticas del fútbol inglés tras brillar en la Ligue 1. En su debut en el Etihad, Cherki marcó 10 goles y dio 15 asistencias en 52 partidos.
En el amistoso que Francia perdió ante Costa de Marfil, Cherki fue titular y marcó el gol de su equipo, además de influir notablemente en el juego.
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Zaire-Emery elogia la maestría técnica de Cherki
Warren Zaire-Emery, centrocampista del París Saint-Germain, ha elogiado a Cherki y ha calificado su talento de extraordinario. En declaraciones a «Telefoot», recogidas por «Maxifoot», el jugador de 20 años expresó lo que siente toda la plantilla al ver en acción al exjugador del Lyon durante los entrenamientos y los partidos.
«No solo me impresiona a mí, sino a mucha gente. A veces hace jugadas que ni él mismo sabe cómo las hace. ¡Es una genialidad! A un jugador como Rayan hay que darle el balón, siempre es decisivo: es increíble», afirmó el centrocampista del PSG.
Reconocimiento individual
El impacto de Cherki ha sido tan notable que ahora opta a los máximos galardones individuales de la Premier League. Su capacidad para desmontar defensas de forma constante y rematar con precisión le ha valido un puesto entre el selecto grupo de jugadores nominados a los premios de fin de temporada más prestigiosos.
El francés figura en la lista del Jugador del Año de la PFA 2025-26, junto a su compañero Erling Haaland y a estrellas como Bruno Fernandes y Declan Rice, lo que refleja su rápido ascenso a la cima del fútbol europeo.
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Deschamps y las crecientes expectativas
A pesar de su fama de «genio» entre sus compañeros, Cherki aún debe ganarse un puesto fijo en el once de Didier Deschamps. Con seis partidos internacionales y dos goles, la competencia en la selección francesa es feroz y el técnico exige disciplina táctica además de talento. Con el Mundial 2026 a la vista, el mediapunta del City debe convertir su talento en títulos con club y selección.