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«Tiene que quedarse»: el Barcelona toma una decisión sobre el traspaso de João Cancelo, pero se enfrenta a la oposición del Al-Hilal, que quiere ficharlo como agente libre
Flick y la plantilla, de acuerdo en quedarse de forma permanente
Según Sport, el mensaje procedente del seno del vestuario del Barcelona es inequívoco: «Tiene que quedarse». Tras su actuación decisiva en la reciente remontada ante el Atlético de Madrid, tanto el cuerpo técnico como la plantilla del primer equipo habrían llegado al consenso de que el jugador de 31 años debe permanecer en el club más allá de la presente temporada.
Flick es un gran admirador del versátil lateral y ya ha defendido anteriormente la decisión de dar prioridad al regreso de Cancelo al club, citando su capacidad única para aportar calidad decisiva en el último tercio del campo. El técnico alemán considera que la capacidad del defensa para desenvolverse en múltiples posiciones es un elemento fundamental de su planificación táctica para la temporada 2026-27.
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La estrategia de los agentes libres y los obstáculos financieros
A pesar de la voluntad deportiva de cerrar el acuerdo, la realidad financiera del Barcelona sigue complicando las cosas. Según se informa, los blaugranas esperan que Cancelo tome las riendas del asunto solicitando la rescisión de su contrato con el Al-Hilal. Esto permitiría al gigante catalán evitar el pago de una cláusula de traspaso y fichar al defensa como agente libre.
Sin embargo, esta vía requiere un enorme sacrificio económico por parte del jugador, que tendría que renunciar a un elevado salario en la Liga Profesional de Arabia Saudí. Además, es poco probable que el Al-Hilal apruebe su salida fácilmente, ya que aún le quedan aproximadamente 8 millones de euros por cobrar de su traspaso original desde el Manchester City. Aunque el Barça está desesperado por retenerlo, sigue mostrándose reacio a pagar una cantidad significativa por un jugador que se acerca a los 32 años.
Deco elogia la conexión emocional de Cancelo
El director deportivo Deco ha sido un firme defensor del fichaje, y a menudo ha señalado el deseo personal del jugador de vestir los colores blaugranas como factor decisivo. El excentrocampista cree que la estrella portuguesa representa una especie en extinción de jugadores que anteponen la identidad del club a las ganancias económicas.
Al hablar del compromiso del defensa, Deco ha destacado la profunda conexión emocional de Cancelo con el club, afirmando: «Nos hemos esforzado por fichar a Cancelo porque ha demostrado una y otra vez que es un fanático del Barça. Ese es un sentimiento poco común hoy en día entre los jugadores, y estamos intentando recuperarlo».
- AFP
¿Qué le depara el futuro a Cancelo?
Por ahora, Cancelo sigue centrado en conseguir el doblete nacional y continental, ya que el Barcelona cuenta actualmente con una ventaja de siete puntos sobre el Real Madrid en La Liga. Cualquier decisión definitiva sobre su futuro a largo plazo podría posponerse hasta después de la conclusión del Mundial de 2026, lo que daría al jugador y a ambos clubes más tiempo para llegar a un acuerdo.