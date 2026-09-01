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«¡Tiene que mejorar!» Hansi Flick explica por qué Rodri sigue quedándose en el banquillo del Barcelona en medio del enorme dilema con Pedri
Flick gestiona el estado físico de Rodri
El Barcelona mantuvo su arranque perfecto en la temporada de La Liga con una contundente victoria por 5-2 sobre el Rayo Vallecano en un trepidante duelo de siete goles en el Camp Nou. Pese a empezar por detrás en el marcador, el gigante catalán mostró la fluidez ofensiva que se ha convertido en el sello de los primeros pasos de Flick, con Raphinha y Lamine Yamal firmando ambos un doblete para asegurar nueve puntos de nueve posibles.
Sin embargo, pese a llegar con un currículum de élite, el fichaje estrella para el centro del campo Rodri volvió a tener que conformarse con una aparición como suplente. El internacional español se encuentra actualmente en un estricto periodo de integración mientras trabaja para alcanzar su mejor condición física y adaptarse a un nuevo sistema táctico.
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«Tiene que mejorar físicamente»
Al abordar la decisión de dejar a su fichaje estrella fuera del once inicial, Flick fue contundente sobre el estado físico actual del centrocampista tras su reciente llegada desde el Man City.
«Obviamente, necesita mejorar físicamente», explicó el técnico del Barcelona. «Lo sabemos porque acaba de llegar y solo lleva con nosotros diez días. Pero, al final, para mí es importante cómo reaccionamos después del gol».
Flick también señaló problemas colectivos más amplios que su plantilla debe corregir, y destacó en concreto las vulnerabilidades defensivas al enfrentarse a contraataques rápidos y jugadas a balón parado.
«Como dije en la pregunta anterior, necesitamos controlar más el balón», añadió Flick. «También hay que decir que siempre hablamos de nosotros mismos, pero también debemos hablar del rival. Jugaron muy bien. Tienen jugadores muy rápidos. La forma en la que atacaron fue buena y, por supuesto, también estuvieron bien a balón parado, en los córners. Creo que tenemos que hacerlo mucho mejor en estas situaciones».
Resolver el solapamiento en el centro del campo
Más allá de las preocupaciones inmediatas sobre su estado físico, ha surgido un importante rompecabezas táctico en torno a la asociación de Rodri con Pedri. Según un informe de El Nacional, Rodri mantuvo recientemente una reunión con Flick para hablar sobre cómo pueden coexistir los dos centrocampistas sin reducir su influencia individual, evitando los choques posicionales que en ocasiones experimentaron con España en compromisos internacionales.
Flick ha elaborado un plan definitivo para maximizar su talento, exigiendo una separación estricta de funciones para evitar que el dúo ocupe zonas idénticas. En este sistema, Rodri será el ancla del centro del campo para aportar equilibrio estructural, mientras que Pedri tendrá total libertad para moverse entre líneas. Según se informa, Rodri está deseando adaptar su juego natural y frenar sus instintos ofensivos para garantizar que la sociedad funcione.
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¿Qué viene ahora para el Barcelona?
Con tres victorias consecutivas a sus espaldas, el foco del Barcelona se desplaza ahora a una difícil visita a Mestalla, donde se enfrentará al Valencia el domingo.
Según se informa, Flick cree que su definida división de funciones puede convertir a Rodri y Pedri en una de las parejas de centrocampistas más formidables del fútbol europeo. La prioridad inmediata será trabajar estos mecanismos posicionales en los entrenamientos antes de que Rodri sea titular por primera vez. Una vez que el centrocampista campeón del mundo recupere por completo el ritmo de competición, su transición fluida al once inicial será vital para la temprana defensa del título del Barcelona.
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