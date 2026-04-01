Si el Borussia Dortmund no vende a ningún jugador el próximo verano, dispondrá de un presupuesto para fichajes de 25 millones de euros. Así lo informa Sport Bild.
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¿Tiene que marcharse ahora Karim Adeyemi? Al parecer, el BVB solo dispone de un presupuesto reducido para fichajes
Según estas informaciones, el candidato más probable para una venta sería Karim Adeyemi. Aunque se le ha ofrecido una renovación de contrato, al parecer el ambiente dentro del club ha cambiado. En las últimas reuniones internas se ha ido imponiendo cada vez más la opinión de que, desde el punto de vista deportivo, Adeyemi es sustituible.
Adeyemi tampoco se ha mostrado muy dispuesto hasta ahora a renovar su contrato. Su objetivo es fichar por un equipo de la Premier League. Dada la situación contractual, su cláusula de rescisión podría ascender a unos 50 millones de euros, según se afirma.
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BVB: ¿Llegarán dos nuevos refuerzos inmediatos?
Dinero que el BVB seguramente necesita con urgencia para fichar refuerzos de verdad. Según Sport Bild, se prevé fichar a dos jugadores que mejoren de inmediato el equipo del entrenador Niko Kovac. También se pretende reforzar la plantilla con uno o dos fichajes más.
Ya están confirmados los fichajes de los dos jóvenes Kaua Prates (17 años, lateral izquierdo) y Justin Lerma (17 años, centrocampista ofensivo). Sin embargo, el nuevo director deportivo, Nils-Ole Book, aún tiene asuntos pendientes que resolver. Sobre todo en el centro del campo defensivo y en la defensa hay que actuar. Si Adeyemi se marcha, también se necesitaría al menos un jugador ofensivo más.
BVB - Calendario: los próximos partidos del Borussia Dortmund
Fecha Partido 4 de abril, 18:30 h VfB Stuttgart - BVB (Bundesliga) 11 de abril, 15:30 h BVB - Bayer Leverkusen (Bundesliga) 18 de abril, 15:30 h TSG Hoffenheim - BVB (Bundesliga)