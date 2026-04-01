Según estas informaciones, el candidato más probable para una venta sería Karim Adeyemi. Aunque se le ha ofrecido una renovación de contrato, al parecer el ambiente dentro del club ha cambiado. En las últimas reuniones internas se ha ido imponiendo cada vez más la opinión de que, desde el punto de vista deportivo, Adeyemi es sustituible.

Adeyemi tampoco se ha mostrado muy dispuesto hasta ahora a renovar su contrato. Su objetivo es fichar por un equipo de la Premier League. Dada la situación contractual, su cláusula de rescisión podría ascender a unos 50 millones de euros, según se afirma.