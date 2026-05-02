«Está en muy buena forma. Tiene que ir al Mundial», subrayó Hamann el sábado por la tarde en Sky, refiriéndose al delantero del VfB Stuttgart.
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«Tiene que ir al Mundial»: Dietmar Hamann exige a Julian Nagelsmann que convoque a una estrella de la Bundesliga
Führich vivió una etapa complicada en los primeros meses de la temporada y perdió la titularidad en el VfB. Sin embargo, ahora está «de nuevo en plena forma», afirmó Hamann, por lo que el seleccionador Julian Nagelsmann no debería ignorarlo. «Tiene que ir con la selección», insistió el excentrocampista.
Führich no había sido convocado en 2025. Su gran temporada 2023/24 con el VfB le abrió las puertas de la selección: debutó en octubre de 2023 y estuvo en la Eurocopa 2024, donde jugó unos minutos ante Hungría (2-0).
En total, ha jugado nueve partidos internacionales sin marcar. En los amistosos de finales de marzo ante Suiza (4-3) y Ghana (2-1) volvió a la convocatoria tras casi año y medio ausente y jugó media hora contra Ghana. Nagelsmann lo había descartado en un principio, pero lo llamó tras la lesión de Felix Nmecha.
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¿Conseguirá Chris Führich entrar en la selección alemana para el Mundial?
En las últimas semanas, Führich ha aumentado sus opciones de ir al Mundial. En su club vuelve a ser titular y rinde a buen nivel: en los últimos cuatro partidos de la Bundesliga ha marcado tres goles y dado una asistencia. Esta temporada suma ocho goles y ocho asistencias en 49 partidos. Nagelsmann anunciará la lista mundialista el 21 de mayo.
El sábado marcó el 3-3 ante el TSG Hoffenheim, con el que el Stuttgart sumó un punto clave en la lucha por la ‘Champions’.
Antes del Mundial, Alemania jugará dos amistosos: el 31 de mayo ante Finlandia y el 6 de junio frente a Estados Unidos. El debut en la fase de grupos será el 14 de junio contra Curazao; sus otros rivales serán Costa de Marfil y Ecuador.