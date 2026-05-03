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«¡Tiene que esforzarse mucho más!»: Roy Keane «sigue sin estar convencido» de Kobbie Mainoo y señala un «problema» en el juego del joven del Manchester United
Keane exige más a la joven promesa del United
A pesar del gol decisivo de Mainoo en la victoria 3-2 sobre el Liverpool, que dio al United la clasificación a la Liga de Campeones, Keane sigue mostrando escepticismo sobre el nivel actual del jugador de 21 años.
El internacional inglés cerró un domingo de altibajos en Old Trafford con un gol en el 77’, pero el ex capitán insiste en que al centrocampista aún le queda mucho para alcanzar la élite.
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«Todavía está aprendiendo»
En declaraciones a Sky Sports, Keane analizó sin rodeos la evolución de Mainoo: «No me convence. Es muy bueno, pero es joven y solo ha jugado unos 70 partidos con el primer equipo».
“Es evidente que ha estado en la selección inglesa, pero aún no me ha convencido. Espero que el año que viene vuelva a ser titular habitual en el United. Soy muy crítico con los centrocampistas; yo mismo era muy exigente conmigo mismo. Sigo pensando que el chico tiene que esforzarse mucho más. ¿Tiene una oportunidad? Por supuesto que la tiene. Todavía está aprendiendo”.
La preocupación por el ritmo vertiginoso
Keane duda de que el canterano tenga la explosividad física que exige el centro del campo moderno, sobre todo en las transiciones rápidas.
«El único problema es que, cuando se habla de si es lo suficientemente explosivo, ¿se puede mejorar eso si no se es rápido en la salida?», preguntó Keane.
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Triunfando bajo la dirección de Carrick
Keane cree que la actual ausencia de Mainoo del once de Rubén Amorim puede beneficiarle a largo plazo. Tras destacar y ser convocado con Inglaterra, el centrocampista se quedó sin minutos, pero ahora recupera ritmo con Michael Carrick.
«Los últimos seis meses le vendrán muy bien», explicó Keane. «Para un joven en un gran club, llega, acapara titulares, lo hace bien y luego se incorpora a la selección inglesa. En los últimos meses se ha hablado de su posible cesión, pero a veces hay que sentarse, aprender y observar el juego y al equipo».