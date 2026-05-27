El Tottenham Hotspur Stadium es famoso por su sistema de doble superficie: un campo de césped natural que se desliza para descubrir una superficie sintética usada en partidos de la NFL y conciertos. Sin embargo, según Sky Sports, el nuevo director de rendimiento del club, Dan Lewindon, investiga si esta maravilla de la ingeniería contribuye al aumento de lesiones graves en piernas y ligamentos. Se han realizado pruebas independientes sobre el rebote y la tensión de la superficie, pero los resultados no son concluyentes, por lo que se prepara un análisis comparativo con otros campos de la Premier League.

La alarma crece tras las lesiones de Dejan Kulusevski, Radu Dragusin y Wilson Odobert en el mismo escenario, donde James Maddison sufrió un desgarro parcial del ligamento cruzado anterior (LCA) frente al Bodo/Glimt antes de romperlo completamente. Esta revisión llega cuando el Real Madrid afronta un escrutinio similar, pues también investiga varias roturas del ligamento cruzado anterior tras instalar un campo retráctil en el renovado Santiago Bernabéu.