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¿Tiene España más derecho que Marruecos a organizar la final del Mundial 2030? Los hechos demuestran lo contrario

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El reciente aumento del racismo en los estadios españoles vuelve a poner sobre la mesa este tema candente.

La elección de la sede de la final del Mundial 2030, compartida entre España y Marruecos, se debate entre dos posturas: España quiere la final en su territorio, mientras Marruecos ofrece mayor preparación, infraestructuras y la imagen que la FIFA busca.

Además, varios incidentes racistas en los estadios españoles plantean una pregunta ética: «¿Es adecuado otorgar un partido que reúne a todas las razas y colores a un país cuyo expediente en la lucha contra el racismo sigue abierto?».

Desde que Vinicius Junior pidió retirar el torneo a España si no se combatía el racismo, la polémica no ha parado. Sus palabras provocaron una fuerte campaña de críticas en los medios españoles, hasta que los últimos incidentes le dieron la razón.

Mientras tanto, Marruecos ha aprovechado la Copa Africana de Naciones 2025 para exhibir estadios modernos, una buena organización y la idea de que la final del Mundial 2030 tendría un hogar seguro en la orilla sur del Mediterráneo.

  • La final

    La FIFA otorgó el Mundial 2030 a España, Portugal y Marruecos, con tres partidos inaugurales en Argentina, Uruguay y Paraguay para celebrar el centenario del torneo.

    No obstante, la sede de la final aún no está confirmada y genera competencia entre Madrid y Rabat.

    Rafael Luzán, presidente de la Federación Española, asegura que la final será en España, probablemente en el Bernabéu o el Camp Nou, y la considera “imposible” en otro país.

    Fawzi Lekjaâ, titular de la Real Federación Marroquí, responde que el nuevo estadio de Casablanca, con capacidad para 115 000 espectadores, está listo para acogerla y reitera que Marruecos aspira a un papel protagonista.

    De momento, la FIFA no ha revelado la sede de la final y suele decidirla dos años antes del torneo, por lo que el debate podría variar según futuros acontecimientos.

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  • Vinícius Jr. da la voz de alarma

    Vinícius Júnior no solo denunció abucheos; se convirtió en símbolo de la lucha contra el racismo en España tras el incidente de Mestalla, que acabó con la primera condena carcelaria a aficionados por insultos racistas en la historia del fútbol español.

    Sufrió insultos en varios estadios hasta romper a llorar ante las cámaras y admitir que ya casi no quería jugar más por la falta de sanciones ejemplares.

    En una entrevista televisiva internacional que desató una tormenta de polémica, Vinícius afirmó que España debería ser privada de la organización del Mundial de 2030 si no logra avances reales en la lucha contra el racismo, subrayando que un jugador no puede sentirse seguro cuando disputa partidos en un país en el que puede sufrir insultos racistas por el color de su piel.

    Sus palabras generaron rechazo en algunos medios y figuras deportivas, que las vieron como un ataque a la imagen del país; sin embargo, los hechos posteriores les dieron nueva fuerza, más allá de la emoción del momento.

  • El partido entre España y Egipto... «Quien no salte, es musulmán»

    La mayor polémica de los últimos días surgió de un partido amistoso que se suponía que iba a ser solo una prueba técnica antes del Mundial: España contra Egipto en el estadio «RCDE» del Espanyol, en Barcelona.

    A los pocos minutos, parte de la afición coreó: «Quien no salte es musulmán», variante de un lema habitual en España que, esta vez, apuntaba a la religión del rival y a los musulmanes que seguían el partido.

    Los cánticos se repitieron en la primera parte y después, lo que obligó a la organización a emitir avisos por megafonía y en las pantallas recordando que el racismo es delito en los recintos deportivos. entre abucheos de una parte del público.

    Los Mossos d'Esquadra iniciaron una investigación por «cánticos islamófobos y xenófobos», y la Federación Española de Fútbol condenó los hechos, reiterando que el odio no tiene cabida en los estadios.

  • Yamal estalla y Egipto lo condena

    Lamine Yamal, estrella del Barcelona y de la selección española, de origen marroquí y guineano ecuatorial y confesión musulmana, se vio afectado por los incidentes. Al terminar su participación se retiró al vestuario sin completar la vuelta de honor.

    Tras el partido, el jugador publicó un mensaje en sus redes sociales en el que calificó los cánticos de «ignorantes, racistas, irrespetuosos e inaceptables». Aunque no iban dirigidos a él, recordó que es musulmán y subrayó que burlarse de cualquier religión refleja ignorancia y un discurso de odio inaceptable.

    La Federación Egipcia de Fútbol condenó los cánticos, los tachó de actos inaceptables de una minoría y rechazó cualquier ofensa al himno o al islam.

    La presión internacional llevó a la FIFA a abrir un procedimiento disciplinario contra la Federación Española, convirtiendo el incidente en un expediente oficial.

  • Real Madrid y Atlético vuelven a enfrentarse... El fútbol, bajo presión.

    Apenas amainó la polémica tras el España-Egipto, cuando nuevas grabaciones mostraron a seguidores del Real Madrid coreando lo mismo: «Quien no salte es musulmán», en los alrededores del Bernabéu antes del choque contra el Bayern en cuartos de la Champions.

    Esta vez no era un partido contra un país musulmán, sino un gesto que algunos hinchas han convertido en “folclore”, sin percibir el desprecio hacia la fe de cientos de millones de personas, incluidos sus propios jugadores.

    Casi simultáneamente, se denunciaron insultos racistas de parte de la afición del Atlético de Madrid a Lamine Yamal en el partido de ida de cuartos de la Champions, con cánticos como «Vuelve a Marruecos» y «vete a jugar con Marruecos», politizando sus orígenes y fe.

    Estos episodios confirman a muchos aficionados que la lucha de Vinicius y Yamal contra el racismo no es un caso aislado, sino el síntoma de un problema cultural profundo que exige soluciones reales, no solo condenas esporádicas.

  • Omar El Hilali... Un testimonio desde el corazón de los campos españoles

    En la Liga española, Omar El Hilali, lateral del Espanyol y de Marruecos, ha sufrido racismo.

    Durante un partido, denunció un insulto racista de Rafa Mir, delantero del Elche, que aludió a sus orígenes migrantes. El árbitro detuvo el encuentro, se activó el protocolo antirracista de La Liga y se abrió una investigación.

    Tras el incidente, el jugador condenó en entrevistas los cánticos antimusulmanes en los estadios españoles y recordó el partido entre España y Egipto: «Nadie aceptaría que se rían de su religión».

    Mencionó a Lamine Yamal: uno de los mejores jugadores de España es musulmán de origen marroquí y ha elegido representar a La Roja; lo mínimo que merece es respeto, no burlas sobre su fe.

    Los testimonios de estos jugadores —un brasileño de piel oscura, un joven delantero de origen marroquí y un defensa marroquí que actúa en Cataluña— muestran una realidad difícil de negar: existen focos de racismo y discurso de odio en algunas gradas del fútbol español, lo que ensombrece la imagen del país a pocos meses de organizar el mayor evento futbolístico del planeta.

  • Versión oficial española... y una realidad sobre el terreno que la contradice.

    Ante estas críticas, varias personalidades españolas han asegurado que el país no es racista y que estos incidentes son actos aislados de una minoría.

    Jugadores como Dani Carvajal han defendido la imagen de España, recordando los protocolos de La Liga contra el racismo y las sentencias ya dictadas, como la del caso de Vinicius en Mestalla.

    Sin embargo, la repetición de incidentes en poco tiempo, su extensión a la selección nacional, las investigaciones policiales y el expediente disciplinario abierto por la FIFA a la Federación Española por cánticos antimusulmanes dificultan reducirlo todo a «unos pocos indisciplinados».

    La cuestión no es si España es racista en esencia, sino el mensaje que estos hechos transmiten a jugadores y aficionados de diversos orígenes, y a los países socios del Mundial, con Marruecos a la cabeza.

  • Marruecos: una organización impecable y un mensaje excelente

    Marruecos aprovechó la Copa Africana de Naciones 2025 para mostrar su capacidad organizativa. Puso a disposición nueve modernos estadios en seis ciudades, algunos renovados y otros construidos para el torneo, con especial atención al terreno de juego, el aforo y la accesibilidad.

    El estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, sede del partido inaugural y la final, mostró un ambiente moderno y animado, sin quejas de racismo en las gradas.

    El torneo también resaltó el estadio Mohammed V de Casablanca y otros recintos históricos, cuyas obras de ampliación y mejora se realizaron en el marco de la candidatura conjunta al Mundial 2030.

    A pesar del caos arbitral y la polémica que rodeó la final, y de que el presidente de la Federación Española aprovechó ello para lanzar un ataque implícito contra la organización marroquí, las infraestructuras siguieron recibiendo elogios y se consideraron un paso clave hacia la preparación del reino para acoger los grandes partidos del Mundial.

    Además, el país se presenta, tanto en su discurso oficial como popular, como una nación diversa en lo religioso y cultural, que acogerá por primera vez la Copa del Mundo y quiere usar el evento para reforzar su imagen de convivencia y apertura, mensaje que coincide con la tolerancia cero de la FIFA ante el racismo y el discurso del odio.

  • ¿Qué país merece más disputar la final?

    ¿Tiene España más méritos que Marruecos para albergar la final del Mundial 2030? 

    En cuanto a experiencia histórica y organización de grandes torneos, España posee amplia experiencia y una sólida infraestructura en ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla. Sin embargo, la elección no depende solo de la infraestructura, sino también de la imagen que el fútbol mundial quiere proyectar cuando miles de millones se reúnen frente a las pantallas.

    Los incidentes racistas, desde los ataques contra Vinicius en varios estadios hasta los cánticos antimusulmanes en el España-Egipto, y la repetición del mismo eslogan en los alrededores del Santiago Bernabéu, además de los comentarios racistas contra Lamine Yamal y otros incidentes, debilitan el argumento de que España está plenamente preparada, desde el punto de vista ético, para acoger el partido más importante en la historia del centenario del torneo.

    Marruecos, en cambio, ofrece una organización sólida y un mensaje humanitario: ser el primer país de mayoría musulmana que acoge una final sería un símbolo de inclusión religiosa y cultural en el fútbol.

  • No hay lugar para el racismo en un partido que une al mundo

    Cuando el mundo afirma que el fútbol es para todos, celebrar la final en un país con cánticos racistas y xenófobos contradice el espíritu del Mundial.

    No puede ser que el partido que debe unir a los pueblos sea, al mismo tiempo, testigo de gradas que corean contra el color de la piel de un jugador o la religión de todo un público.

    Las declaraciones de Vinícius Júnior, que muchos consideraron exageradas, ganan credibilidad hoy. pues no aludía a un solo encuentro, sino a un clima que exige una labor institucional a largo plazo, una legislación más estricta y una voluntad política y deportiva clara antes de que el país pueda considerarse listo para acoger la final histórica.

    Mientras España aún combate los gritos de odio en sus estadios, Marruecos muestra una gestión moderna, abierta y diversa. Por eso, otorgar la final de 2030 al país que mejor encaje en el lema del fútbol parece la decisión más coherente: No hay lugar para el racismo en los estadios.

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