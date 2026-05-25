Getty
Traducido por
«Tiene ambiciones»: ¿Podría el Barcelona convencer a Mikel Arteta para que deje el Arsenal? El exjugador de los Gunners Ray Parlour compara el debate sobre su futuro con los rumores que rodeaban a Arsène Wenger y el Real Madrid
Wenger, vinculado al Real Madrid durante sus 22 años al frente del Arsenal
Cuando Wenger llevó a los Gunners a ganar tres ligas, incluido el título de los «Invincibles» de 2003-04, muchos lo veían como uno de los mejores entrenadores del mundo.
Con frecuencia se le relacionaba con el banquillo del Real Madrid.
Las conversaciones con los blancos siguieron mientras aún tenía contrato en Highbury, pero nunca hubo acuerdo y Wenger completó 22 años de lealtad en el Arsenal antes de marcharse en 2018. Poco más de 18 meses después, tras la breve etapa de Unai Emery, las riendas pasaron a Arteta en diciembre de 2019.
Tras seis años y 350 partidos, ha devuelto el título liguero en la 2025-26 y busca el doblete: los Gunners desafiarán al París Saint-Germain en la final de la Liga de Campeones el 30 de mayo.
- Getty/GOAL
¿Podría el Barcelona convencer a Arteta para que dejara el Emirates Stadium?
El contrato de Arteta vence en 2027. Se habla de ampliarlo —muchos apuestan a que el técnico de San Sebastián siga los pasos de Wenger y cumpla una década en el banquillo—, pero ¿podría marcharse si recibe una oferta atractiva?
Dado su vínculo con el Barcelona, ¿debería el gigante de La Liga preocupar a los del Emirates Stadium? Al preguntárselo a Parlour, exjugador de los «Invincibles», respondió a GOAL en nombre de 10bet: «Creo que sería un poco como Arsène Wenger. Había rumores de que se iría al Real Madrid, pero era muy leal.
Sabía lo que quería lograr en el Arsenal; tal vez se quedó más tiempo del debido, pero en esa etapa clave con el cambio de estadio… y creo que Arteta podría actuar igual.
No sé qué piensa Mikel Arteta, en qué club creció o cuál soñaba con entrenar. Si llega una oferta irrefutable, tendremos que ver qué decide.
«Pero creo que Arsenal aún tiene mucho por lograr, quizá no al nivel del Manchester City, pero sí para pelear títulos cada temporada, y Arteta puede hacer historia. Estoy seguro de que quiere hacerlo».
¿Nuevo contrato? Esto ha dicho Arteta sobre su futuro.
Arteta, preguntado por sus planes a largo plazo, respondió desde la banda: «No hay novedades. Ahora no tenemos tiempo para hablar de eso. Toda nuestra atención está en lo que debemos hacer hasta el final de la temporada.
Estoy totalmente comprometido, muy feliz y con muchas ambiciones en este club, y ahora estamos en una buena situación.
«Este trabajo se basa en el presente y en lo que haces cada día: dar lo mejor de ti, sentir que puedes liderar e inspirar al grupo para lograr grandes cosas para el club. Así me siento y espero seguir así el resto de la semana, con un gran resultado al final de la temporada».
- Getty Images Sport
Doble reto: la final de la Liga de Campeones contra el PSG
El Arsenal celebró por todo lo alto el domingo tras ganar la Premier League al vencer al Crystal Palace en la última jornada. La fiesta, como la de su coronación, se alargó hasta la noche.
Sin embargo, los Gunners aún no pueden relajarse, pues deben centrarse en conquistar su primera Liga de Campeones. Una legión de aficionados de los Gunners se prepara para viajar a Budapest con vistas al enfrentamiento continental contra el PSG del sábado.