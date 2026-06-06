Thomas Tuchel tranquiliza a los aficionados ingleses: Harry Kane está en «plena forma» y listo para las condiciones «tórridas» del Mundial

Tuchel confirmó que Kane jugará 45 minutos este fin de semana y explicó cómo usará a los delanteros suplentes.

Explicó que todos jugarán 45 minutos para mantener la continuidad de la semana. “Queremos mantener a Harry en forma y alinearlo lo más posible, pero esperamos no tener que hacerlo durante 90 o 120 minutos en todos los partidos. Si el encuentro está reñido, ¿realmente hacemos eso? ¿Sacamos a nuestro principal goleador? Quizás no”, añadió.

El seleccionador añadió que Ollie Watkins actuará como segundo delantero, mientras que Ivan Toney aportará profundidad desde el banquillo: «Oli es el jugador que necesitamos para sustituir a Harry, si no debe ser titular; mantiene la intensidad y la presión. Ivan, en cambio, es un rematador.

Quizá sea una tarea especial desviar la atención de Harry. Entonces tenemos un segundo delantero que es muy bueno en el área. Es un buen lanzador de penaltis. Entrena a un alto nivel. Estoy muy contento con él. Acaba de demostrar que fue acertado llevarlo. Tiene una actitud brillante. Tenemos algunas opciones, pero Harry es, por supuesto, el hombre clave en la delantera».