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Thomas Tuchel tranquiliza a los aficionados ingleses: Harry Kane está en «plena forma» y listo para el calor del Mundial
Tuchel resta importancia a las preocupaciones sobre el clima
El cuerpo técnico de Inglaterra temía que el calor de junio en Florida afectara al rendimiento físico de su capitán. Sin embargo, el delantero de 32 años ha disipado esas dudas al liderar la intensidad en los ejercicios defensivos de presión alta en West Palm Beach. Kane llega a la concentración previa al torneo tras una temporada extraordinaria con el Bayern de Múnich, en la que marcó 61 goles.
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El entrenador respalda a su delantero estrella
El seleccionador destacó que el delantero está listo tras las primeras sesiones. Tuchel defendió a su referente ofensivo: «Está en plena forma y listo para jugar; el calor de junio no le afectará. Me lo ha demostrado toda la semana. Es nuestro jugador clave.
Se le ve en forma, ágil y entrena al máximo nivel. Hoy, en la sesión defensiva, marcó la intensidad. Está acostumbrado a la presión alta del Bayern y al juego intenso en campo rival. Predica con el ejemplo y, para mí, está en su mejor forma».
Cuestionar las jerarquías establecidas desde el principio
Tuchel confirmó que Kane jugará 45 minutos este fin de semana y explicó cómo usará a los delanteros suplentes.
Explicó que todos jugarán 45 minutos para mantener la continuidad, aunque intentará dosificar a Kane y reservarlo en algunos partidos, siempre que el marcador lo permita.
El seleccionador añadió que Ollie Watkins actuará como segundo delantero, mientras que Ivan Toney aportará profundidad desde el banquillo. «Oli puede mantener la intensidad y presionar; esa es su fortaleza. Ivan, en cambio, es un rematador.
Quizá sea una tarea especial desviar la atención de Harry. Entonces tenemos un segundo delantero que es muy bueno en el área. Es un buen lanzador de penaltis. Entrena a un alto nivel. Estoy muy contento con él. Acaba de demostrar que fue acertado llevarlo. Tiene una actitud brillante. Tenemos algunas opciones, pero Harry es, por supuesto, el hombre clave en la delantera».
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El partido de los All Whites da inicio a la cuenta atrás
Los Tres Leones juegan un amistoso clave en Tampa ante Nueva Zelanda, buscando romper su racha de dos partidos sin ganar.
El domingo se sumará el cuarteto del Arsenal campeón de la Premier League. Después de un amistoso con Costa Rica, la plantilla viajará a Kansas City para, finalmente, debutar en el Grupo L ante Croacia en Dallas el 17 de junio.