AFP
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Thomas Tuchel reacciona ante los abucheos de la propia afición inglesa a Ben White durante el empate contra Uruguay
Un regreso caótico para el defensa de los Gunners
Fue un partido complicado para una selección inglesa improvisada, y la reacción de la afición fue mixta cuando Tuchel preparó un cambio defensivo en el minuto 69. White fue abucheado al saltar al campo en su primera aparición desde que abandonara prematuramente la convocatoria para el Mundial de 2022, pero acabó marcando el primer gol que puso a Inglaterra por delante en el marcador. Su extraña actuación culminó cuando una falta que cometió en el tiempo de descuento propició el empate de Uruguay, gracias a un penalti transformado por Fede Valverde.
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Tuchel defiende a White tras la acogida dispar que ha tenido
Tuchel admitió su frustración tras ver cómo White era abucheado por su propia afición durante el partido. «He oído que le abuchearon», dijo Tuchel refiriéndose a White. «No puede ser la mayoría. Hubo algunos abucheos y una acogida mixta hacia él, lo cual me decepciona porque, por supuesto, protegemos a nuestros jugadores. Estuvo excelente en la pretemporada y se merecía salir al campo. Casi nos da la victoria. Pero también entiendo que esto les ha pasado a otros jugadores aquí antes. Así que tiene que aguantarse. Siempre le protegeremos y esperamos poder dejarlo atrás, porque está listo para escribir nuevos capítulos».
La furiosa reacción de Tuchel ante el VAR y la actuación arbitral
Tuchel no se anduvo con rodeos a la hora de valorar al árbitro Sven Jablonski y a los responsables del VAR. Su principal frustración se debía a la falta de coherencia de la tecnología, que no intervino en las entradas que sufrieron Phil Foden y Noni Madueke, pero recomendó una revisión en el terreno de juego por la falta tardía de White sobre Federico Viñas. «Es un penalti muy leve», afirmó Tuchel. «Hay contacto, pero es muy obvio lo que el delantero está intentando hacer. El árbitro lo vio y no le bastó. Me sorprendió que se recurriera al VAR porque pensé que no estaba funcionando, ya que ni siquiera se revisó la entrada a Phil Foden, ni la entrada a Noni. Y de repente, esta sí se revisó».
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¿Qué le depara el futuro a Inglaterra?
El entrenador probó en este partido una alineación en la que dio descanso a varios titulares habituales. Sin embargo, los jugadores suplentes de Inglaterra tuvieron dificultades para encontrar un ritmo cohesionado durante gran parte del encuentro. A pesar del resultado y de la reacción del público, Tuchel insistió en que estaba satisfecho con el esfuerzo demostrado por su once improvisado, mientras sigue evaluando sus opciones de cara al Mundial de este verano. Inglaterra se enfrentará a Japón en Wembley el martes.