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Thomas Tuchel podría ser DESPEDIDO si Inglaterra no gana el Mundial, tras la dura crítica de un exdelantero que tilda la convocatoria de «equipo B»
Deeney critica la convocatoria del «equipo B»
Las repercusiones del primer anuncio de la convocatoria de Tuchel para el Mundial siguen resonando en el mundo del fútbol, con Deeney a la cabeza de las críticas contra el exentrenador del Chelsea. En su columna para The Sun, el exdelantero del Watford expresó su incredulidad ante el talento que se ha quedado en Londres mientras los Tres Leones se preparan para el escenario mundial. «Para ser una nación con talento de primera categoría, parece que vamos a enviar un equipo de segunda al Mundial», escribió Deeney. «Thomas Tuchel tiene sus principios totalmente confusos y ha seleccionado una plantilla que, si no vuelve con el trofeo, debería ser motivo de despido».
Lo que más le molesta es la falta de coherencia en los criterios de convocatoria: «¿Estamos eligiendo por reputación o por forma y minutos jugados? La presencia de Jarell Quansah sugiere lo segundo, pero la de John Stones hace pensar que volvemos a los grandes nombres. ¿Qué es?».
- AFP
Las sorprendentes ausencias de Foden y Palmer
Las ausencias de Phil Foden, mejor jugador de la Premier 2023-24, y de Cole Palmer, estrella del Chelsea, generan debate. Tuchel defiende su elección: prefiere “ánimo e ilusión” a la fama pasada. Deeney duda que Inglaterra vaya más lejos sin su creatividad.
«Dejar fuera a Trent Alexander-Arnold, Cole Palmer y Phil Foden podría parecer un error dentro de un par de meses», advirtió Deeney. «A todos nos gusta la idea de no elegir por nombres o egos, pero así dejamos en casa mucho talento y, con esta plantilla, no veo a Tuchel superando lo logrado por Gareth Southgate».
El debate de Henderson
La inclusión del centrocampista del Brentford Jordan Henderson generó críticas por parte de Deeney, quien afirmó que contradice el criterio de Tuchel de elegir jugadores por su forma física y minutos disputados. «Todos sabemos que Jordan está ahí por el ambiente, y no es que él sea el problema, pero el mensaje era que íbamos a elegir a jugadores que estuvieran preparados y jugando», afirmó Deeney. «Jordan ha estado lesionado y saliendo desde el banquillo con el Brentford».
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Tuchel se mantiene fiel a su filosofía
Pese a las críticas, Tuchel se mantiene firme. Explica que sus decisiones se basan en los «datos» de concentraciones pasadas, cuando el grupo de líderes y la química del equipo alcanzaron un nivel que quiere conservar para el torneo de Norteamérica.
Aseguró que el plantel necesita “aire fresco” y alertó sobre cargarlo con perfiles repetidos: “¿Los otros jugadores hicieron algo mal? No”, afirmó. «Para algunos es solo una cuestión de posición; buscamos un plantel equilibrado y no traer cinco “10” para que jueguen fuera de lugar, ¿a quién ayudaríamos, al jugador o a nosotros?». Ahora la presión recae sobre el técnico, que debe demostrar que sus detractores se equivocan cuando arranque el torneo.