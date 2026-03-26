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Thomas Tuchel le dice a Trent Alexander-Arnold que «tiene que aceptar» que no haya sido convocado por la selección inglesa tras una llamada telefónica con la estrella del Real Madrid
Una llamada difícil para el madrileño
Tuchel ha confirmado que mantuvo una conversación directa con Trent Alexander-Arnold para explicarle por qué el jugador del Real Madrid ha vuelto a quedarse fuera de la convocatoria de la selección. Las esperanzas del jugador de 27 años de tener un papel destacado en el próximo Mundial han sufrido un duro golpe, ya que, en la práctica, se encuentra relegado a ser la séptima opción en una línea de laterales derechos muy saturada.
En declaraciones a los medios de comunicación antes del partido amistoso internacional de Inglaterra contra Uruguay, Tuchel reveló la naturaleza de su reciente conversación con la estrella del Liverpool. «Sé que se arma un revuelo cuando se deja fuera a un jugador como Trent», admitió. «Hablamos por teléfono. Intenté explicarle la situación, pero tiene que aceptarla. Es solo una decisión. Una decisión deportiva, difícil y quizá dura. Quizá, hasta cierto punto, injusta, pero estas decisiones hay que tomarlas».
- AFP
El auge de los laterales rivales
En su última convocatoria de 35 jugadores, Tuchel ha decidido confiar en Tino Livramento, Djed Spence y Ben White para cubrir el hueco en el lateral derecho de su defensa. A pesar de que Reece James se encuentra actualmente de baja por lesión y de que los veteranos Kyle Walker y Kieran Trippier ya no forman parte del panorama internacional, Alexander-Arnold no ha logrado convencer al técnico alemán de que tiene un puesto en la convocatoria.
Tuchel explicó por qué se decantó por White, del Arsenal, que acaba de reincorporarse al equipo, en lugar del jugador del Madrid. De hecho, cuando Jarell Quansah se retiró de la convocatoria, fue White quien recibió la llamada en lugar de Alexander-Arnold. «La elección recayó en Ben White porque le vi jugar aquí en la final de la Copa contra el Man City. Había jugado el partido de la Champions League anterior y volvió enseguida a ser el de siempre. Fue una oportunidad para conocerle en persona y ver cómo interactúa con el grupo», explicó el seleccionador de Inglaterra.
Tuchel da prioridad a la continuidad y al estado de forma
El seleccionador de Inglaterra parece decidido a recompensar a los jugadores que han rendido bien en las anteriores concentraciones internacionales, dejando a Alexander-Arnold fuera del equipo. Desde que Tuchel tomó las riendas, el exjugador del Liverpool solo ha disputado un partido como suplente —una breve aparición contra Andorra el pasado mes de junio—, mientras que sus rivales han aprovechado sus oportunidades para impresionar al nuevo cuerpo técnico.
«Creo que sé lo que Trent nos aporta, así que la elección recayó en Ben y en Tino Livramento para el lateral derecho», señaló Tuchel. «He querido seguir contando con los chicos que realmente tuvieron buenas actuaciones con nosotros en septiembre, octubre y noviembre. También necesitan minutos; hay muchos jugadores en esta posición —Djed Spence también— que luchan por un puesto. No quería dejarlos fuera».
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Los sueños del Mundial penden de un hilo
Ahora que se enfrenta a su cuarta exclusión consecutiva de la convocatoria, la carrera internacional de Alexander-Arnold ha llegado a una encrucijada preocupante. A pesar de mantener un puesto fijo en el once inicial del Bernabéu tras su fichaje por el equipo de la capital española, las habilidades únicas del lateral siguen siendo motivo de controversia para Tuchel, quien anteriormente optó por alinear a Curtis Jones como lateral derecho en un partido de clasificación.
Con el Mundial a la vuelta de la esquina, el mensaje desde la concentración de Inglaterra es claro: la reputación pasada cuenta poco bajo el actual régimen. A menos que se produzca un cambio drástico en la perspectiva táctica de Tuchel o una crisis de lesiones cada vez mayor, uno de los jugadores con más talento técnico de Inglaterra se enfrenta a la perspectiva muy real de ver el torneo de verano desde casa mientras sus compañeros compiten por la gloria mundial.