Thomas Tuchel lanza una contundente advertencia sobre la «presión» a Cole Palmer en medio de la «gran competencia» por el puesto de número 10 de Inglaterra en el Mundial

Tuchel ha dejado claro que Palmer tendrá que luchar para asegurarse un futuro a largo plazo en el once inicial de Inglaterra. El jugador de 23 años ha sufrido una temporada irregular debido a una lesión recurrente en la ingle, lo que le ha limitado a solo 25 partidos en todas las competiciones esta temporada. El seleccionador de los Tres Leones cree que ahora recae toda la presión sobre el jugador del Chelsea para que traslade su buen rendimiento en el club al ámbito internacional y demuestre su buen estado físico.

En declaraciones previas al partido amistoso internacional de Inglaterra contra Uruguay de mañana, Tuchel se explayó sobre los retos a los que se enfrenta la estrella del Chelsea. «Sinceramente, tiene que demostrarlo porque tenemos más pruebas sin él que con él, así que la presión recae sobre él», explicó Tuchel. «Ha tenido una temporada difícil, pero también ha pasado por una racha complicada con la selección. Solo estuvo disponible para nosotros en una ocasión y, cuando lo estuvo, decidimos mantener la misma plantilla, por lo que hay mucha competencia por su mejor posición, la de número 10. Lo intenta de verdad».