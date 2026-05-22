El seleccionador alemán reconoció que las concentraciones de la Liga de Naciones de la UEFA en septiembre, octubre y noviembre marcaron su lista. Admitió que llamar a los jugadores veteranos para decirles que no irían al torneo fue lo más duro.

Al preguntarle cómo gestionó dejar fuera a jugadores destacados, respondió: «Llamadas difíciles; los respeto como jugadores y personas. Todos han estado en la concentración con nosotros».

«Todos han estado excelentes. Todos se lo merecían, y los que mencionas también. Reducir la lista de 55 fue doloroso. En las llamadas sentí la emoción».

Llamé a todos los que estuvieron en la concentración para agradecerles su esfuerzo. Al final recurrimos a los datos recopilados en septiembre, octubre y noviembre, cuando tomamos decisiones clave y mantuvimos el mismo grupo, con pocos cambios en noviembre, lo que nos dio sensación de aire fresco».



